GPS secondo bollettino, se nella preferenza sintetica non si è indicata l’opzione COE si risulta rinunciatari

Un docente X ci chiede come mai, nel secondo bollettino delle GPS, l’algoritmo lo abbia saltato, nonostante avesse indicato nelle 150 preferenze tutti i distretti e le tipologie di contratto, fino al 31 agosto e fino al 30 giugno, dell’intera provincia. Nel secondo bollettino GPS una cattedra oraria esterna su due comuni, è stata assegnata al docente Y che si trova due posizioni sotto il docente X. Si tratta di un errore dell’algoritmo oppure il docente X è stato considerato rinunciatario?

COE stesso e diverso comune

Vediamo di capire cosa cambia nella sezione “cattedra orario”, della scelta delle 150 preferenze per gli incarichi di supplenza da GPS, se si flagga solo la voce stesso comune o solo diverso comune, oppure entrambi. Cerchiamo di capire cosa comporta non flaggare nulla.

Non flaggare nulla comporta che stai rinunciando a un certo numero di cattedre che l’ufficio scolastico ha predisposto come cattedre orarie (con completamento in altra scuola dello stesso comune o comuni differenti). Ad esempio, con la mia classe di concorso e la mia provincia ci saranno un 5/6 cattedre COE (cattedra oraria esterna), ciò significa che se non flaggo sto dicendo al sistema che sto togliendo, ovvero rinunciando, a quei posti e quindi effettivamente rinuncio con possibile conseguenza di scavalcamento di un collega posizionato dietro in graduatoria.

Per quanto riguarda flaggare solo la voce stesso comune,significa che andrà a conteggiare solo le cattedre orarie nello stesso comune, quindi fino a un massimo di tre titolarità in scuole diverse, ma nello stesso comune. In questo modo però si andrebbero a togliere dal sistema tutte le COE su comuni diversi, rinunciando a una parte delle COE che l’ufficio scolastico aveva previsto in organico, taggarle entrambe significa che partecipare per le COE create all’interno dello stesso comune o su più comuni. Certo, è un disagio, ma così non si rischia di essere scavalcati dall’algoritmo.