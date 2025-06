GPS sostegno: vantaggi per coloro che, pur avendo il titolo estero, hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in ITALIA

L’art. 7 comma 4 lettera e) dell’O.M. 88 del 16 maggio 2024, ha disposto che i docenti con titolo di specializzazione all’estero senza riconoscimento hanno potuto inserirsi nella GPS di prima fascia sostegno con riserva a condizione di aver presentato la domanda di riconoscimento in Italia.

Conseguimento del titolo in Italia

I docenti che nel frattempo si sono iscritti al IX ciclo del percorso TFA sostegno e hanno conseguito il titolo di specializzazione o lo conseguiranno entro il 30 giugno del 2025, hanno la possibilità di sciogliere la riserva indipendentemente che il titolo estero sia stato riconosciuto o meno.

Consolidamento posizione

I docenti di cui sopra secondo la disposizione dell’art. 7 comma 2 bis del decreto 71 del 2024 conservano il diritto di mantenere e consolidare la loro posizione conseguita nella GPS prima fascia sostegno, in occasione della presentazione della domanda nel 2024.

Tutela docenti con titolo estero e italiano

La disposizione dettata dal decreto 71 si pone l’obiettivo di tutelare i docenti con titolo estero, ma che nel frattempo hanno conseguito il titolo in Italia.

Come sciogliere la riserva

Per sciogliere la riserva i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in Italia, devono presentare una domanda dal 16 giugno al 3 luglio del 2025 esclusivamente in modalità telematica, accedendo sul portale “Istanze on line” con il possesso delle credenziali SPID o CIE. La domanda specifica da compilare è denominata “GPS-Istanza scioglimento riserva abilit. e/o special. e/o Metodi Differenziati El.Aggiuntivi”, raggiungibile tramite l’indirizzo ufficiale del Ministero.

Docenti con titolo solo estero

I docenti in possesso soltanto del titolo conseguito all’estero possono conseguire il titolo di specializzazione attraverso il percorso INDIRE regolamentato dal decreto 75 del 2025, ma dovranno attendere la pubblicazione della nuova O.M. sull’aggiornamento delle graduatorie provinciali prevista per il 2026 per essere inseriti nella GPS prima fascia