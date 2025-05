Graduatoria ATA 24 mesi: il servizio nel profilo superiore va calcolato nel profilo inferiore

Fra le notizie pervenute in redazione, ci sembra particolarmente da attenzionare quando segnalato dal gruppo “Comitato spontaneo di lavoratori del personale ATA del Ministero dell’Istruzione e del Merito “ che afferma il mancato cumulo del servizio effettuato nel profilo di operatore dei servizi agrari nel calcolo dei 24 mesi nel profilo inferiore di collaboratore scolastico.

Valutazione servizio

Il titolo principale che consente di accedere ai diversi profili, oltre al titolo di studio è l’avere svolto 24 mesi di servizio o 23 mesi e 16 giorni nel profilo per il quale si chiede di essere inclusi o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre

Nuovo sistema di classificazione personale ATA

Il CCNL 2019/2021, entrato in vigore il 18 gennaio del 2024 nel definire le nuove aree ha sostituito:

L’ex area A con l’area dei collaboratori che comprende il profilo di collaboratore scolastico;

L’ex area AS con l’area degli operatori che comprende i profili di operatore scolastico e operatore dei servizi agrari;

L’ex area B con l’area degli assistenti che comprende i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, guardarobiere e infermiere

Operatore dei servizi agrari

In merito alla segnalazione del comitato riteniamo di dover confermare che il servizio prestato in qualità di operatore dei servizi agrari, è utile per il raggiungimento dei 24 mesi nel profilo di collaboratore scolastico. Per cui ci sembra opportuno segnalare tale disguido nel funzionamento dell’algoritmo augurandoci che si sia trattato soltanto di un semplice mal funzionamento momentaneo.