Graduatorie 24 mesi Ata, anche per l’aggiornamento vanno dichiarate nuovamente le riserve e il modello H in caso di priorità va compilato

È importante ricordare che la parte che riguarda le riserve e il modello H da compilare in caso di possesso della legge 104/92 personale o per assistenza al familiare, per chi aggiorna la graduatoria 24 mesi del personale Ata, deve essere dichiarata nuovamente. Per gli invalidi civili che godono della riserva “N”, non sempre è necessario essere disoccupati e quindi in condizione di collocamento mirato, per fruire della riserva al posto. Per la riserva “N” c’è anche l’opzione di potere specificare in domanda di aver reso la dichiarazione relativa al collocamento obbligatorio in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione.

Come inviare domanda 24 mesi Ata

Le funzioni POLIS per la presentazione delle istanze per l’inserimento e l’aggiornamento della graduatoria provinciale 24 mesi del personale Ata resteranno aperte fino alle ore 14.00 del 19 maggio 2025.

La piattaforma POLIS del MIM è l’unica modalità ammessa per l’inoltro della domanda, utilizzeranno questa piattaforma digitale anche coloro che avevano fatto l’inserimento in modalità cartacea nell’anno 2024.

L’accesso ai servizi delle Istanze On Line del Ministero dell’istruzione e del merito può essere fatto esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE: anche per la presentazione delle istanze, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali.

Riserva N invalido civile

È bene ricordare che l’aggiornamento della domanda per le graduatorie prevede la dichiarazione dei titoli di riserva e preferenza anche per coloro che già avevano dichiarato questi stessi titoli già nelle graduatorie del 2024. Quindi per quanto riguarda la riserva “N” degli invalidi civili con una percentuale che va dal 46% al 100%, dovranno dichiarare, al fine di avvalersi della riserva dei posti disponibili, nella sezione “Riserve”, di essere invalidi civili, indicando quale sia l’ente che ha rilasciato l’atto di invalidità, la data di riconoscimento dell’atto e il numero dell’atto. Inoltra si dovrà dicharare la posizione rispetto al “collocamento obbligatorio”, quindi dire se si è disoccupati oppure se si è occupati all’atto della domanda, ma in collocamento mirato in occasione di altre procedure di aggiornamenti o nuove iscrizioni. In questo ultima condizione di collocamento obbligatorio, l’aspirante all’aggiornamento della graduatoria 24 mesi, dovrà indicare anche l’anno di inserimento dell’invalidità civile nella procedura 24 mesi.

Video titoli di riserva

Percentuale di invalidità dal 46 al 100%

Per la legge 68/1999 la riserva dei posti spetta agli invalidi civili con una percentuale di invalidità che va dal 46 al 100%, ma il modello H di priorità da compilare nella gradutoria 24 mesi può essere compilato, ai sensi dell’art.21 della legge 104/92 da chi è invalido civile con una percentuale superiori ai 2/3, ovvero con invalidità dal 67 al 100% e che sia riconosciuta quindi invalida civile e persona con disabilità ai sensi dell’art.3, comma 1 della legge 104/92.

Ecco chi può compilare il modello H della domanda 24 mesi del personale ATA:

Gli aspiranti che usufruiscono dei benefici dell’articolo 21 e dell’articolo 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992. In particolare l’art.21 della legge 104/92 si riferisce all’aspirante con invalidità personale superiore ai due terzi e con art.3, comma 1 della legge 104/92,; l’art.33 comma 6, si riferisce alla situazione personale di persona handicappata con una situazione di gravità art.3, comma 3 della legge 104/92; mentre poi c’è il beneficio della priorità per l’art.33 commi 5 e 7 della legge 104/92 per chi assiste familiari che si trovano in uno stato di gravità e quindi di bisogno di assistenza.