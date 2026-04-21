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21.04.2026

Graduatorie 24 mesi ATA, ecco i bandi degli USR. Domande dal 28 aprile al 19 maggio

Lara La Gatta
Indice
Requisiti: almeno 24 mesi di servizio
Certificazione digitale obbligatoria per i nuovi inserimenti
Domande solo online: le date previste
Scelta delle sedi con Allegato G
Accesso ai servizi: SPID o CIE obbligatori
I bandi degli USR

La nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 15 aprile 2026 ha dato ufficialmente il via ai concorsi per soli titoli destinati al personale ATA.

Il provvedimento è stato inviato agli Uffici Scolastici Regionali per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie provinciali permanenti, fondamentali per l’accesso ai ruoli nell’anno scolastico 2026/2027.

Requisiti: almeno 24 mesi di servizio

La partecipazione ai concorsi sarà riservata esclusivamente a chi ha già maturato un’esperienza lavorativa significativa nella scuola statale. In particolare, sarà necessario aver svolto almeno 24 mesi di servizio (23 mesi e 16 giorni) in posti corrispondenti ai profili professionali ATA.

Si tratta dunque di una procedura selettiva rivolta a personale già inserito nel sistema scolastico, con esperienza comprovata nei diversi ruoli amministrativi, tecnici e ausiliari.

Certificazione digitale obbligatoria per i nuovi inserimenti

Una delle principali novità riguarda i requisiti per i nuovi inserimenti. Sarà infatti obbligatorio il possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD), tra i titoli richiesti per accedere ai profili ATA.

L’obbligo non si applica al profilo di collaboratore scolastico, come stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale Istruzione e Ricerca 2019/2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024.

Domande solo online: le date previste

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, pena l’esclusione. Secondo le indicazioni preliminari, le funzioni per l’invio delle istanze tramite il sistema POLIS saranno disponibili dal 28 aprile al 19 maggio 2026.

Scelta delle sedi con Allegato G

Anche la scelta delle sedi scolastiche avverrà online, attraverso la compilazione dell’Allegato G. Questa fase sarà attivata solo dopo che gli Uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande.

Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi, pertanto,
saranno comunicati con successiva nota.

Accesso ai servizi: SPID o CIE obbligatori

Per accedere alla piattaforma Istanze online e presentare la domanda, i candidati dovranno essere in possesso di credenziali digitali valide, ossia SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Il servizio è raggiungibile dal sito del Ministero, nella sezione dedicata ai servizi online, oppure tramite il Portale InPA.

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