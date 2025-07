Graduatorie 24 mesi Ata, ecco quelle pubblicate fino a questo momento [IN AGGIORNAMENTO]

Bisogna sapere che chi ha fatto richiesta di inserimento nelle graduatorie provinciali Ata, cosiddette 24 mesi, potrà compilare in questa fase, entro e non oltre le ore 23,59 del giorno venerdì 11 luglio, l’allegato G per la scelta fino a 30 istituzioni scolastiche della provincia di inserimento per le graduatorie di Istituto di prima fascia per le supplenze brevi e saltuarie dell’anno scoalstico 2025/2026 degli Ata. Ormai manca poco alla scadenza per la presentazione dell’allegato G per il personale Ata presente nelle graduatorie 24 mesi.

Province che hanno pubblicato

In diverse province le graduatorie Ata 24 mesi sono state già pubblicate, come per esempio:

Abruzzo: la provincia de L’Aquila,

Basilicata: la provincia di Matera

Emilia Romagna: la provincia di Parma, la provincia di Piacenza, la provincia di Ravenna,

Friuli Venezia Giulia: la provincia di Gorizia,

Lazio: la provincia di Rieti,

Liguria: la provincia di Savona, la provincia di La Spezia, la provincia di Imperia, la provincia di Genova.

Lombardia: la provincia di Bergamo, la provincia di Como, la provincia di Mantova, la provincia di Pavia, la provincia di Varese,

Piemonte: la provincia di Verbania,

Puglia: la provincia di Taranto, la provincia di Bari,

Sardegna: la provincia di Nuoro,

Sicilia: la provincia di Messina

Toscana: la provincia di Pisa , la provincia di Lucca, la provincia di Prato, la provincia di Livorno, la provincia di Massa,

Veneto: la provincia di Vicenza, la provincia di Rovigo

in molte altre province le graduatorie ata 24 mesi verranno pubblicate nei prossimi giorni.