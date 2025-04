Graduatorie 24 mesi ATA, il 28 aprile al via le domande: termine ultimo 19 maggio. Tutti i bandi degli USR

Con nota del 10 aprile il MIM ha dato ufficialmente il via ai concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA.

Si tratta delle cosiddette graduatorie 24 mesi ATA, le cui domande potranno essere presentate dalle ore 14.00 del 28 aprile 2025 fino alle ore 14.00 del 19 maggio 2025.

In proposito, i singoli USR hanno pubblicato i bandi.

