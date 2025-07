Graduatorie 24 mesi Ata, sono già state pubblicate in diverse province [AGGIORNAMENTO]

I vari uffici scolastici provinciali da nord a sud, isole comprese, stanno pubblicando le graduatorie 24 mesi Ata, per singolo profilo, ai fini dell’inserimento in ruolo e ai fini delle supplenze al 31 agosto 2026 e al 30 giugno 2026.

Bisogna sapere che chi ha fatto richiesta di inserimento nelle graduatorie provinciali Ata, cosiddette 24 mesi, potrà compilare in questa fase, entro e non oltre le ore 23,59 dell’11 luglio, l’allegato G per la scelta fino a 30 istituzioni scolastiche della provincia di inserimento per le graduatorie di Istituto di prima fascia per le supplenze brevi e saltuarie dell’anno scoalstico 2025/2026 degli Ata.

Graduatorie 24 mesi pubblicate

In qualche provincia le graduatorie Ata sono state già pubblicate, come per esempio la provincia di Parma, la provincia di Piacenza, la provincia di Ravenna, la provincia di Rieti, la provincia di Taranto, la provincia di Bari, la provincia di Pisa , la provincia di Lucca, la provincia di Prato, la provincia di Savona, la provincia de L’Aquila, la provincia di Nuoro, la provincia di Vicenza, in molte altre province le graduatorie ata 24 mesi verranno pubblicate nei prossimi giorni.

Reclami e ricorsi

È utile sapere che avverso le graduatorie c’è tempo 10 giorni, dall’atto di pubblicazione per fare motivato reclamo e, ai fini del conoscere situazioni di riserva o di priorità legge 104/92, c’è la possibilità di fare regolare accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 e s.s.m. sulla trasparenza.

Quindi ai sensi dell’art.12 dell’OM 21 del 23 febbraio 2009, avverso la graduatoria provvisoria del concrso 24 mesi Ata è ammesso sia ricorso in opposizione che reclamo per errori materiali, entro i 10 giorni dall’atto di pubblicazione. Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali l’autorità competente approva la graduatoria in via definitiva. Avverso la graduatoria, approvata con decreto del competente Direttore Generale Regionale, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Come compilare Allegato G