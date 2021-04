Graduatorie Ata 24 mesi: come acquisire 1 punto con Eipass

Il Ministero dell’Istruzione, con una nota, ha invitato gli USR a indire i concorsi per le graduatorie ATA 24 mesi a.s. 2021-2022. Le domande dovranno essere presentate online attraverso la piattaforma Polis – Istanze online, dal 23 aprile al 14 maggio 2021.

Profili professionali

La procedura concorsuale viene indetta per soli titoli per i seguenti profili professionali:

assistenti amministrativi;

assistenti tecnici;

cuochi;

infermieri;

guardarobieri;

collaboratori scolastici;

addetti alle aziende agrarie.

Per il Profilo di Assistente Amministrativo, tra i titoli culturali valutabili ci sono le certificazioni EIPASS, alle quali viene attribuito 1 punto.

Tutte le certificazioni EIPASS sono valide nelle graduatorie ATA 24 mesi, ma la più indicata per i candidati ai concorsi ATA è EIPASS Personale Ata, in quanto fornisce le competenze più in linea con la professione.

La certificazione Eipass

La Tecnica della Scuola segnala la Certificazione Eipass ai fini dell’acquisizione di punteggio in graduatoria. In particolar modo, è possibile acquisire per il Profilo di Assistente Amministrativo 1 punto.

La certificazione Eipass permette di: acquisire le conoscenze e le competenze tecniche dell’Information Technology e dell’utilizzo dei servizi di rete; conoscere i principi basilari e le problematiche inerenti la sicurezza informatica; saper utilizzare i servizi di comunicazione, la posta elettronica; acquisire le abilità relative all’archiviazione dei documenti digitali e all’utilizzo delle firme elettroniche e digitali; comprendere il corretto utilizzo della PEC; acquisire i concetti di privacy e protezione elettronica del dato personale.

Per gli altri punteggi, relativi ai requisiti di accesso, al titolo di studi o altro, leggi l’articolo a questo link.

A questo LINK tutte le differenze tra le graduatorie di terza fascia Ata e quella 24 mesi.

