Graduatorie Ata e aggiornamento terza fascia, ultime novità

In attesa dell’Ordinanza ministeriale riguardante le graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ecco le figure per cui candidarsi:

collaboratore scolastico

assistente amministrativo

assistente tecnico

addetto all’azienda agraria

guardarobiere, infermiere, cuoco.

Secondo la bozza del bando, la scadenza per la presentazione delle istanze di inserimento e/o di aggiornamento-conferma sarà dall’1 febbraio al 2 marzo, ma è probabile un posticipo.

Le domande dovrebbero presentarsi via web attraverso istanze online, ma si attende conferma.

