Cosa sono le graduatorie ATA? Chi può accedervi

La bozza dell’O.M. per il triennio 2021/2024 sui concorsi per soli titoli del personale ATA afferma che presso le istituzioni scolastiche “sono costituite rispettivamente specifiche graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia”.

Che cosa sono le graduatorie di terza fascia del personale ATA?

Le graduatorie ATA di terza fascia sono gli elenchi dei seguenti profili professionali che operano all’interno delle istituzioni scolastiche: assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico.

A cosa servono le graduatorie di terza fascia?

Le graduatorie di terza fascia servono alle singole istituzioni scolastiche per supplire con contratto a termine il personale di ruolo assente per i motivi previsti dal C.C.N.L./SCUOLA.

Chi può iscriversi a dette graduatorie?

A dette graduatorie possono iscriversi tutti i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e non abbiano superato i sessantasette anni e che godono dei diritti civili e politici.

Quanto dura la graduatoria di terza fascia?

La graduatoria di terza fascia ha una durata triennale, al termine del triennio, bisogna aggiornare le singole graduatorie con eventuali titoli sia di servizio, sia culturali.

Chi elabora le graduatorie di terza fascia ?

Le graduatorie di terza fascia sono elaborate dall’istituzione scolastica liberamente scelta dal singolo aspirante al momento della presentazione della domanda.

In quante graduatorie di terza fascia si può essere iscritti?

In tutte le graduatorie purché sia in possesso del titolo di studio richiesto per l’inclusione.