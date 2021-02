Graduatorie Ata e certificazioni informatiche: quale punteggio?

Ai fini del posizionamento nelle graduatorie Ata, è possibile acquisire fino a 0.60 punti con le certificazioni informatiche.

Ma chi è il personale Ata? Il personale ATA è il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, con compiti amministrativi, contabili, gestionali, strumentali, operativi e di sorveglianza.

Il personale ATA è suddiviso in diversi profili professionali, raggruppati in quattro Aree, così come definite dalla tabella A allegata al CCNL 2006-2009.

Le istanze per le graduatorie di terza fascia riguardano, in particolare, le seguenti figure:

collaboratore scolastico_CS

assistente amministrativo_AA

assistente tecnico_AT

addetto all’azienda agraria_CR

guardarobiere_GU

infermiere_IF

cuoco_CU

Siamo in attesa dell’uscita dell’ordinanza Ministeriale per accedere alla graduatoria. Le domande potranno essere presentate unicamente tramite Istanze online, ma per l’accreditamento sul portale e la rigenerazione del codice personale, sarà necessario il riconoscimento fisico dei candidati nelle segreterie scolastiche. Dall’uscita dell’ordinanza i candidati avranno un mese di tempo per presentare istanza.

La Tecnica della Scuola segnala la Certificazione Eipass ai fini dell’acquisizione di punteggio in graduatoria. In particolar modo, è possibile acquisire fino a 0,60 punti sulla base del profilo (AA, AT, CU, IF, GU, CS, CR).

La certificazione Eipass permette di: acquisire le conoscenze e le competenze tecniche dell’Information Technology e dell’utilizzo dei servizi di rete; conoscere i principi basilari e le problematiche inerenti la sicurezza informatica; saper utilizzare i servizi di comunicazione, la posta elettronica; acquisire le abilità relative all’archiviazione dei documenti digitali e all’utilizzo delle firme elettroniche e digitali; comprendere il corretto utilizzo della PEC; acquisire i concetti di privacy e protezione elettronica del dato personale.

Per gli altri punteggi, relativi ai requisiti di accesso, al titolo di studi o altro, leggi l’articolo a questo link.

