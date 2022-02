Graduatorie comunali personale scolastico, educativo e ausiliario, valide fino al 30 settembre 2023

In tema di validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario, la disposizione, inserita nel corso dell’esame in commissione, proroga al 30 settembre 2023 il termine previsto per la validità di tali graduatorie relative al personale destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

Lo stabilisce il Ddl di conversione del decreto Milleproroghe, approvato al Senato dopo la precedente approvazione alla Camera.

Con 196 voti favorevoli e 26 contrari, l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera, il ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, annuncia Palazzo Madama.