Registrati
ATA
24.06.2026
Aggiornato alle 13:27

Graduatorie d’istituto I fascia Ata: come compilare la scelta delle scuole (Allegato G) – VIDEO TUTORIAL

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
La procedura passo dopo passo

Il tutorial a cura del prof Lucio Ficara spiega come il personale ATA già inserito nelle graduatorie provinciali 24 mesi deve compilare l’allegato G per scegliere fino a 30 scuole nella propria provincia, nell’ambito della prima fascia delle graduatorie di istituto.

La procedura passo dopo passo

Si accede all’area riservata del MIM tramite la piattaforma Polis – Istanze Online, usando le credenziali SPID. Da lì si naviga su Servizi → I tuoi servizi → Istanze online e si cerca la voce «Scelta delle istituzioni scolastiche – prima fascia personale ATA – allegato G».

Dopo aver confermato i dati personali, si accede alla sezione di inserimento scuole. È possibile:

  • inserire le scuole una alla volta
  • importare quelle scelte nell’anno precedente con il tasto «Importa tutti»

Una volta inserite, le scuole possono essere eliminate (tasto rosso), reinserite e riordinate spostandole su o giù nell’elenco di preferenza.

Al termine si può salvare la bozza oppure procedere con l’inoltro definitivo, che genera un file PDF di conferma.

graduatoria Istituto ATA I fascia

Graduatorie 24 mesi Ata, c’è tempo fino all’11 luglio per compilare l’allegato G per la scelta fino a 30 scuole per la prima fascia d’istituto

Graduatorie 24 mesi ATA, le domande dal 27 aprile al 18 maggio e poi ci sarà da compilare l’allegato G per la scelta delle sedi

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Mobilità dirigenti scolastici, dal Sud verso Nord senza mai ritorno: Campania, Lazio e Sicilia le regioni più colpite – I DATI

Redazione

Assegnazioni provvisorie 2026, può essere richiesta per il ricongiungimento al parente e/o affine convivente

Lucio Ficara

Sostegno INDIRE, ecco le sedi degli esami finali: l’appuntamento è per il 27 giugno. Richieste di cambio sede entro le ore 15 del 25 giugno

Lara La Gatta

Campus didattici e campus formativi integrati: proroga al 31 agosto 2026 per completare i progetti

Lara La Gatta
vai alla ricerca avanzata