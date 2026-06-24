Graduatorie d’istituto I fascia Ata: come compilare la scelta delle scuole (Allegato G) – VIDEO TUTORIAL

Il tutorial a cura del prof Lucio Ficara spiega come il personale ATA già inserito nelle graduatorie provinciali 24 mesi deve compilare l’allegato G per scegliere fino a 30 scuole nella propria provincia, nell’ambito della prima fascia delle graduatorie di istituto.
Si accede all’area riservata del MIM tramite la piattaforma Polis – Istanze Online, usando le credenziali SPID. Da lì si naviga su Servizi → I tuoi servizi → Istanze online e si cerca la voce «Scelta delle istituzioni scolastiche – prima fascia personale ATA – allegato G».
Dopo aver confermato i dati personali, si accede alla sezione di inserimento scuole. È possibile:
Una volta inserite, le scuole possono essere eliminate (tasto rosso), reinserite e riordinate spostandole su o giù nell’elenco di preferenza.
Al termine si può salvare la bozza oppure procedere con l’inoltro definitivo, che genera un file PDF di conferma.
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