Graduatorie 24 mesi Ata, c’è tempo fino all’11 luglio per compilare l’allegato G per la scelta fino a 30 scuole per la prima fascia d’istituto

Come già accaduto per l’anno scolastico 2024/2025, anche per il prossimo anno scolastico la scelta delle 30 scuole delle graduatorie di Istituto della prima fascia per le supplenze 2025/2026 avrà una scadenza temporale fino alle ore 23:59 dell’11 luglio 2025. Si tratta della compilazione dell’Allegato G per le supplenze brevi e saltuarie del personale Ata inserito nelle graduatorie provinciali 24 mesi.

Tempi e modi di compilazione dell’istanza

L’istanza per la scelta delle sedi (c.d. Allegato G), relativa ai concorsi articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, sarà disponibile dal 23 giugno fino alle ore 23:59 dell’11 luglio e raggiungibile attraverso il seguente link: www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.

L’Allegato G suddetto dovrà essere compilato dal personale ATA che, avendo il requisito di 24 mesi di servizio nel medesimo profilo di appartenenza, ha presentato regolare domanda di nuovo inserimento o di aggiornamento entro il termine di scadenza del 19 maggio 2025 e intende concorrere all’inserimento o aggiornamento per le supplenze da graduatorie di istituto della prima fascia Ata. Non potranno inserirsi nelle graduatorie di Istituto coloro che, nell’iserimento o aggiornamento della graduatoria 24 mesi 2025/2026, hanno compilato l’Allegato F, rinunciando esplicitamente alle supplenze. Gli aspiranti potranno selezionare un massimo di 30 scuole tra quelle disponibili nella provincia di riferimento.

L’ordine delle preferenze non ha un’importanza di priorità o di migliore piazzamento per le supplenze, serve esclusivamente a dare ordine all’elenco per comodità sinottica e null’altro.