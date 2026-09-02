Graduatorie GPS 2026: è possibile che alcuni riservisti di seconda fascia abbiano scavalcato dei candidati ordinari di I fascia?

In queste ore su alcuni siti degli uffici scolastici provinciali sono stati pubblicati gli esiti delle nomine di supplenza con contratto a tempo determinato al 31 agosto o al 30 giugno 2027.

Per fare il punto della situazione sulle supplenze da GaE e GPS, sui bollettini e su tutti gli aspetti relativi, siamo stati in diretta con la Tecnica risponde live lunedì 31 agosto. Ospite il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo.

È possibile che alcuni riservisti di seconda fascia abbiano scavalcato dei candidati ordinari di prima fascia?

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “Sì, è regolare ed è previsto dalla legge. Dobbiamo chiarire il funzionamento delle riserve. I riservisti sono docenti tutelati da specifiche norme di legge (come la legge 68/99 per invalidità, le riserve per i militari congedati o per il servizio civile universale). La riserva opera destinando una quota percentuale del contingente complessivo dei posti disponibili a queste categorie protette. Facciamo un esempio numerico semplice per chiarezza, Daniele: se su un contingente di 100 posti disponibili vi è una quota di riserva pari a 30 posti, i primi 70 docenti in graduatoria ordinaria otterranno la supplenza. Dal 71° docente in poi non si procederà alla nomina ordinaria, poiché i restanti 30 posti dovranno essere prioritariamente assegnati ai riservisti, anche se questi ultimi possiedono un punteggio inferiore o si trovano inseriti in seconda fascia. I riservisti non “scavalcano” i colleghi in graduatoria, ma beneficiano di una quota di posti riservata per legge. Tuttavia, qualora il riservista sia anche in possesso dei benefici della Legge 104 per disabilità personale, egli acquisisce il diritto alla scelta prioritaria della sede, potendo effettivamente scegliere prima di colleghi con punteggio superiore”.