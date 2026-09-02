Graduatorie GPS 2026: il secondo bollettino riparte dalle posizioni in cui si è fermato il primo o passa direttamente alle riserve? Risponde l’esperto

In queste ore su alcuni siti degli uffici scolastici provinciali sono stati pubblicati gli esiti delle nomine di supplenza con contratto a tempo determinato al 31 agosto o al 30 giugno 2027.

Per fare il punto della situazione sulle supplenze da GaE e GPS, sui bollettini e su tutti gli aspetti relativi, siamo stati in diretta con la Tecnica risponde live lunedì 31 agosto. Ospite il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo.

Il secondo bollettino riparte dalle posizioni in cui si è fermato il primo o passa direttamente alle riserve? Come vengono gestite?

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “Le riserve non vengono trattate alla fine delle operazioni, ma vengono esaminate ordinariamente nel corso delle nomine. Riguardo allo scorrimento del secondo bollettino, quest’anno vi è una novità importante. Mentre negli anni scorsi il docente che non otteneva nomine dal primo bollettino (poiché le sedi da lui richieste nelle 150 scuole non erano disponibili al suo passaggio) veniva considerato definitivamente rinunciatario ed escluso dai turni successivi, quest’anno è stato introdotto il cosiddetto meccanismo di “ripescaggio”. Il docente non soddisfatto nel primo turno viene reinserito nel bollettino successivo. Concorrerà esclusivamente per le sedi indicate nella sua domanda originaria, senza ledere i diritti dei docenti con punteggio superiore. Questo significa che, pur ripartendo dall’ultima posizione del bollettino precedente, l’algoritmo recupererà preliminarmente quei candidati con punteggio superiore che erano rimasti temporaneamente esclusi per mancanza di sedi disponibili tra le proprie preferenze”.