Graduatorie GPS 2026: se ottengo una cattedra oraria esterna e volessi rinunciare a uno dei due contratti, posso farlo senza incorrere in sanzioni?

In queste ore su alcuni siti degli uffici scolastici provinciali sono stati pubblicati gli esiti delle nomine di supplenza con contratto a tempo determinato al 31 agosto o al 30 giugno 2027.

Per fare il punto della situazione sulle supplenze da GaE e GPS, sui bollettini e su tutti gli aspetti relativi, siamo stati in diretta con la Tecnica risponde live lunedì 31 agosto. Ospite il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo.

Se ottengo una cattedra oraria esterna e volessi rinunciare a uno dei due contratti che la compongono, posso farlo senza incorrere in sanzioni?

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “No, non è possibile. Essendo i posti stati preventivamente aggregati dall’ufficio scolastico, la cattedra viene assegnata nella sua interezza e tu hai espresso la disponibilità per quel tipo di posto. L’unica opzione per non incorrere nelle sanzioni biennali consiste nell’assumere servizio sull’intera cattedra e successivamente presentare richiesta di part-time al dirigente scolastico, provando così a lasciare una parte delle ore”.