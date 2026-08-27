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Prima Ora | notizie del 27 agosto

Docenti
27.08.2026

Supplenze da GaE e GPS, tutti in cattedra dall’1 settembre – DIRETTA venerdì 28 agosto ore 12:00

Redazione
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Indice
La diretta della Tecnica risponde live
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Quali saranno le procedure per fare partire l’algoritmo e garantire che già a partire dall’1 settembre molti docenti riceveranno la supplenza al 31 agosto o al 30 giugno 2027? Quale consiglio possiamo dare a quei docenti che hanno un punteggio errato in GPS e rischiano di vedersi annullata la supplenza dai controlli obbligatori che la scuola deve fare? Cosa accadrà al docente che viene scavalcato in graduatoria da aspiranti collocati più in basso in graduatoria per il fatto di avere preferito solo poche scuole? Cosa accade al docente nominato che non prende servizio? E se abbandona il servizio in quale sanzione incorre? In caso di congedo straordinario 24 mesi o congedo parentale, il docente nominato da GPS conserva il diritto giuridico ed economico? Quanto tempo ha il docente nominato di prendere il servizio? Esiste la possibilità del differimento della presa di servizio?

La diretta della Tecnica risponde live

Tutti argomenti che affronteremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 28 agosto alle ore 12:00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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