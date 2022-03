Graduatorie interne d’istituto: come mi hanno calcolato il punteggio? LA TECNICA RISPONDE LIVE (Diretta ore 17:30)

Graduatorie interne d’istituto: come mi hanno calcolato il punteggio? LA TECNICA RISPONDE...

Da qualche giorno è scaduto il termine per la presentazione delle domande per la collocazione dei docenti di ruolo nella graduatoria interna dell’istituto di titolarità ed a breve i dirigenti scolastici le pubblicheranno all’albo dei rispettivi istituti.

La graduatoria interna di istituto è compilata per ciascun posto/classe di concorso esistente a scuola, ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto in caso di contrazione di organico, sulla base della Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio.

Quali sono i criteri da seguire per la formulazione delle graduatorie? Come vanno valutati i titoli culturali, di servizio e le esigenze di famiglia? Quali conseguenze per i docenti beneficiari della legge 104/92?

Di questi e di altri aspetti riguardanti la costituzione delle graduatorie interne di istituto ne parleremo nel nostro programma in diretta La Tecnica Risponde Live di oggi, mercoledì 23 marzo alle ore 17:30.

La diretta sarà condotta dal giornalista Daniele Di Frangia che coordinerà gli interventi dei nostri esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Dino Caudullo.

Durante il programma sarà data risposta alle vostre domande che arrivano sempre numerose attraverso la nostra pagina Facebook ed il nostro canale YouTube.

