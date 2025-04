Graduatorie interne, il contenzioso: reclami e ricorsi – DIRETTA ore 16,00

Dal 26 marzo e comunque entro il 9 aprile, i dirigenti scolastici dovranno pubblicare le graduatorie interne di Istituto dei docenti ai fini dell’individuazione dei docenti perdenti posto. Dal momento della loro pubblicazione, c’è tempo 10 giorni per il reclamo avverso i punteggi e le posizioni dei docenti all’interno delle singole classi di concorso.

Quali sono gli errori più ricorrenti che vengono riscontrati nel calcolo del punteggio delle graduatorie di Istituto? Le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto pubblicate entro il 9 aprile devono essere aggiornate per altri usi?

Nel caso in cui dovessero riscontrarsi errori nella valutazione dei titoli o nel mancato riconoscimento di eventuali cause di esclusione dalla graduatoria interna, quali interventi possono essere posti in essere nell’immediato nei confronti della scuola?

Nel caso di mancato accoglimento del reclamo proposto avverso la graduatoria interna di istituto quali altri rimedi sono esperibili per tutelare la propria titolarità di sede ed evitare di essere dichiarati perdenti posto?

Quando è consigliabile procedere con un procedimento d’urgenza innanzi al Giudice del lavoro?

La diretta della Tecnica risponde live

Tutte domande a cui proveremo a dare risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 3 aprile alle ore 16,00. Ospiti l’avv. Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico e il prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

