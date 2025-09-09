Algoritmo GPS 2025, se un nominato avesse un punteggio non corrispondente ai reali titoli dichiarati, cosa potrebbe accadere?

Il nuovo anno scolastico ha preso il via, ma non tutti i docenti sono in cattedra. L’ormai celebre algoritmo ha generato errori in vari territori, quali sono stati esattamente? E quali le lamentele dei diretti interessati? Qual è la conseguenza di tutto ciò? Per la procedura di accesso agli atti cosa bisogna fare e quali sono i tempi per ottenerlo?

Cosa potrebbe accadere se il nominato avesse un punteggio non corrispondente ai reali titoli dichiarati? E quali sono le condizioni per attivare un contenzioso?

Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta di lunedì 8 settembre. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara e di diritto scolastico, avv. Dino Caudullo.

Se un nominato avesse un punteggio non corrispondente ai reali titoli dichiarati, cosa potrebbe accadere?

A questa domanda, il prof Ficara ha risposto: “Questo è un problema significativo, spesso rivendicato da molti docenti. Capita che aspiranti, pur avendo avuto decreti correttivi del punteggio, non si siano visti aggiornare il punteggio nelle GPS. Un altro esempio riguarda i titoli CLILL acquisiti tramite scuole di mediazione linguistica non abilitate, che sono stati annullati da una recente sentenza del Consiglio di Stato. Numerosi docenti hanno inserito in buona fede tali titoli e hanno ricevuto incarichi. Cosa succede a queste persone:

Una volta preso servizio, verrà effettuato un controllo dei titoli.

Se verranno riscontrate incongruenze, verrà emessa una rettifica che sarà inviata a tutte le scuole (per le graduatorie d’istituto) e all’Ufficio Scolastico Provinciale.

L’USP dovrà annullare il contratto. La persona viene di fatto “sospesa” dall’incarico e non più riassunta tramite GPS, poiché l’algoritmo non torna indietro.

Questa situazione falsifica il sistema, togliendo l’opportunità ad altri candidati con punteggi corretti di ottenere il posto. Questo genera un contenzioso“.

RIVEDI LA DIRETTA

Le risposte della diretta

✅ (34:40) volevo chiedere sulle COE che si sono create ad aprile che poi non sono uscite come disponibilità. Se uno fa affidamento a quello per le preferenze poi si risulta rinunciatario?

✅ (38:10) Siccome presentiamo l’istanza delle 150 preferenze al buio, tra un anno e l’altro del biennio delle GPS, le disponibilità di una data cdc in un determinato ambito territoriale, sono simili?

✅ (39:30) Come mai su Caserta è uscito un solo bollettino da 1 fascia? Ci saranno altri bollettini ? Anche da 2 fascia?

✅ (41:25) Ma il problema delle disponibilità è “colpa” delle segreterie delle singole scuole o dell’USP?

✅ (46:15) Secondo ciclo indire con terza annualità Anno scolastico 2024-25,quando?

✅ (47:00) come mai non è stata confermata la continuità su sostegno (2 fascia GPS) ambito territoriale di catania?

✅ (47:45) sono previste novità riguardo i requisiti per la seconda fascia gps per la scuola secondaria di secondo grado nel 2026?

✅ (49:10) Nodo certificazioni linguistiche: chi le ha conseguite nella fase “transitoria” – dopo il 31 agosto e prima del nuovo aggiornamento MIM – può vedersela riconosciuta in qualche modo? La legge, se non vado errato, non dovrebbe mai essere retroattiva. Grazie

✅ (50:40) È normale che un docente con punteggio inferiore al mio venga chiamato prima dalle GPS solo perché ha indicato una determinata scuola in un ordine di preferenza più alto rispetto al mio? (Ad esempio, lui ha messo quell’istituto come 2ª preferenza, mentre io l’ho inserito come 28ª)

✅ (56:40) sono riservista in gae ai sensi l.n.68/99,ma non sono risultata assegnatario di posto essendo stata superata come punteggio. Al riguardo desideravo chiederle se nel secondo bollettino ho ancora qualche possibilità che mi chiamino oppure se dovesse essere necessario presentare ricorso

✅ (57:10) Come mai sono stata l’unica a non essere stata riconfermata sul sostegno nel mio istituto?

✅ (59:00) Vorrei sapere se si può rinunciare alla nomina da GPS,dopo la presa di servizio , senza incorrere in sanzioni, poiché su questo punto ci sono pareri discordanti

✅ (59:40) L’algoritmo mi ha “visto” rinunciatario perché mi dava unica disponibilità la scuola che non ho inserito tra le preferenze. 32 colleghi con titoli di riserva con punteggio inferiore al mio hanno ottenuto tutti sedi mie. La dirigente usp di Firenze dice che ai 32 soggetti viene per legge data la sede che scelgono e non possono essere visti rinunciatari. É corretto quello che dice?