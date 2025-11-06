Graduatorie personale ATA: come accedervi e con quali requisiti

Nelle scuole italiane il ruolo del personale ATA è fondamentale per il corretto svolgimento delle attività quotidiane. Dalla gestione degli uffici amministrativi all’assistenza nei laboratori, fino ai compiti di accoglienza e sorveglianza degli ambienti scolastici, queste figure garantiscono continuità e supporto all’organizzazione didattica e ai servizi offerti agli studenti. Si tratta, quindi, di profili con responsabilità precise e competenze diversificate, spesso meno visibili ma indispensabili.



Molti aspiranti guardano con interesse alle graduatorie, che rappresentano la principale via d’accesso per iniziare a lavorare nella scuola. Conoscere come sono strutturate le graduatorie, quali requisiti sono richiesti e quali sono le tempistiche di aggiornamento è essenziale per orientarsi correttamente. Solo in questo modo è possibile capire quale percorso intraprendere in base alle proprie qualifiche e agli obiettivi professionali.

Graduatorie personale ATA, le tipologie di accesso

Per accedere alle diverse aree e ai rispettivi profili del personale ATA esistono tre tipologie di graduatorie. Ciascuna di esse consente l’inserimento e l’assegnazione degli incarichi secondo criteri e requisiti differenziati.

La prima tipologia è rappresentata dalle graduatorie provinciali ad esaurimento, che risultano ormai quasi del tutto chiuse e nelle quali non è più possibile inserirsi. Si tratta di elenchi storici che vengono progressivamente esauriti nel tempo.

Vi sono poi le graduatorie 24 mesi, accessibili ai candidati che abbiano maturato 24 mesi (o 23 mesi e 16 giorni) di servizio. Da queste graduatorie si attinge sia per le immissioni in ruolo sia per gli incarichi annuali, entro il limite dei posti autorizzati e disponibili.

Infine, le graduatorie di terza fascia consentono l’accesso anche a chi è in possesso del solo titolo di studio richiesto per il profilo a cui si intende concorrere. Da tali graduatorie si procede al conferimento delle supplenze brevi.

Aree personale ATA

Con l’entrata in vigore del CCNL Scuola 2019/2021, il sistema di classificazione del personale ATA è stato suddiviso in quattro aree, ognuna delle quali comprende specifici profili professionali, definiti in base alle competenze richieste e al livello di responsabilità:

• Area dei Collaboratori, che include il profilo dei collaboratori scolastici.

• Area degli Operatori, nella quale rientrano i profili di operatore scolastico e operatore dei servizi agrari.

• Area degli Assistenti, che comprende i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, guardarobiere e infermiere.

• Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, che comprende il profilo dell’ex DSGA.

Requisiti per accedere ai singoli profili

Collaboratore scolastico: diploma di qualifica triennale o certificato di competenze del primo triennio (d.lgs. 61/2017) con promozione alla classe IV.

Operatore scolastico: attestato di qualifica di operatore dei servizi sociali; certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, oppure diploma triennale/certificato di competenze (d.lgs. 61/2017); certificazione digitale; certificazione socio-assistenziale.

Operatore dei servizi agrari: attestato di qualifica professionale nel settore agrario o equipollenti; certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Assistente amministrativo: diploma di scuola secondaria di secondo grado; certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Assistente tecnico: diploma di scuola secondaria di secondo grado coerente con lo specifico settore professionale; certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Cuoco: diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione – settore cucina; certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Guardarobiere: diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma “Sistema Moda”; certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Infermiere: Laurea in Scienze Infermieristiche o titolo idoneo; certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Funzionari dell’elevata qualificazione: accesso tramite concorso.

• Servizi amministrativi; laurea magistrale coerente e certificazione digitale.

• Servizi tecnici; laurea triennale o magistrale coerente e certificazione digitale

Tempi previsti e presentazione domanda

Per le graduatorie di terza fascia, che si aggiornano ogni tre anni, il prossimo aggiornamento è previsto nel 2027, considerando che l’ultimo è avvenuto nel 2024.

Le graduatorie 24 mesi, invece, si aggiornano annualmente e, pertanto, il prossimo aggiornamento è previsto nel 2026.

Le domande devono essere presentate in modalità telematica attraverso il portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, accedendo alla piattaforma POLIS – Istanze OnLine, con credenziali SPID o CIE. Le scadenze sono definite dai relativi bandi ministeriali.