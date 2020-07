Graduatorie provinciali, molti non riescono ancora ad inoltrare la domanda. Tutto sotto controllo per il MI

Nonostante le rassicurazioni del Ministero dell’Istruzione avvenute nella serata del 23 luglio, i problemi relativi all’inoltro della domanda delle graduatorie provinciali persistono.

Continuano infatti i messaggi di tantissimi lettori de La Tecnica della Scuola che lamentano disfunzioni e anomalie sulla piattaforma dedicata all’inoltro della domanda per le graduatorie provinciali 2020.

Ecco di seguito alcuni degli errori segnalateci dagli utenti:

“Segnalo un problema del sistema informatico che impedisce l’inserimento della domanda. Dopo aver selezionato il titolo di accesso (sezione A.1), c’è una sezione A.2 che riguarda il punteggio aggiuntivo dato da alcune tipologie di abilitazione. Io non rientro in queste e quindi non posso selezionare alcune delle opzioni presenti. Quando clicco su inserisci però esce un messaggio di errore “titolo di abilitazione selezionato non valido “.Sapete come è possibile superare questo blocco che impedisce la compilazione della domanda?”

“Per GPS 1a fascia Licei musicali occorre abilitazione A029, A030 o A056 più il servizio specifico. Io posseggo A030 (estesa successivamente ad A029) conseguita con concorso ordinario ante 2012 oltre al servizio specifico.Nel primo quadro devo spuntare abilitazione e nello stesso richiede data, procedura e Istituzione. Tuttavia ciò non consente di inserire la graduatoria.Si apre infatti un secondo quadro, A2, in cui vengono richiesti dettagli sull’abilitazione che obbliga a scegliere di spuntare vari percorsi abilitanti (es SISS, TFA, PAS) che però io non ho svolto essendo abilitata da concorso ordinario. Ciò impedisce di inserire la graduatoria e di proseguire“.

“Sto compilando la domanda di aggiornamento, tutto bene fino ad arrivare alla sezione “altre dichiarazioni”. Non mi fa salvare la pagina, e quindi non mi permette di inoltrare poi la domanda in quanto continua ad uscire il messaggio “Controlla di aver selezionato tutte le voci”. Ma ho controllato più e più volte, non capisco cosa debba mettere d’altro.Leggendo un pò nei vari forum ho visto che non è un problema solo mio, mi chiedevo quindi se non fosse un problema del sistema”

“Volevo segnalare un grave problema riscontrato sia da me che da molti altri colleghi nella compilazione dell’istanza per l’inserimento nelle GPS: io quest’anno ho la fortuna, per la prima volta, di avere un contratto al 31 agosto e così altri colleghi con cui mi sono confrontato, al momento dell’inserimento del servizio non fa importare il servizio di quest’anno perché risulta che la fine del servizio è posteriore alla data di scadenza dell’istanza che è il 6 agosto, confrontandomi con i colleghi e con alcune persone dei sindacati si valutava di modificare la data di fine servizio mettendo o 30 giugno o proprio 6 agosto in modo da poter caricare i 12 punti che ci spettano per il servizio svolto quest’anno; dal call center del MIUR, invece, mi dicono che il sistema non lo accetta e quindi non si può caricare il servizio perdendo così 12 punti, cosa che è assolutamente assurdaIl timore è quello di incorrere in una falsa dichiarazione“.