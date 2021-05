Graduatorie provinciali per le supplenze, senza voto finale nel titolo di accesso si danno 8 punti

Nelle graduatorie provinciali per le supplenze e in quelle di Istituto, per il punteggio del titolo triennale della scuola Magistrale ante 2001/2002 da inserire come titolo di accesso per la I fascia della scuola dell’Infanzia, se non c’è il voto numerico finale si devono riconoscere 8 punti.

Errore commesso da alcune scuole

Alcune segreterie scolastiche, nel riconoscere il punteggio delle GPS per il titolo di accesso alla scuola dell’infanzia, nonostante non ci sia un voto finale del diploma magistrale triennale ante 2001/2002, ma soltanto i voti per singola materia, estrapolano una media matematica dei voti, la tramutano in centesimi e attribuiscono il punteggio secondo la tabella A/1 dell’OM 60/2020 riferita alla I fascia di infanzia e primaria.

Si tratta di un errore che anche il Ministero nelle sue FAQ ha voluto sottolineare.

FAQ GPS del Ministero

La FAQ n.79, pubblicata sul sito del Ministero dell’Istruzione nella sezione dedicata alle GPS, risponde alla seguente domanda: “Diplomati magistrali triennali ante 2001/02: nel diploma non è specificato il voto finale. I voti c’erano ma espressi per ogni materia. Quale punteggio sarà attribuito?”.

La tabella di valutazione A/1 riferita alla I fascia per il personale docente della scuola di infanzia e primaria specifica che “Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 8”.

Per cui la segreteria non deve operare difformemente da quanto specificato dalla FAQ e deve lasciare gli 8 punti giustamente attribuiti.