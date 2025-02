Graphic Novel per ragazzi: come usare i fumetti nella didattica? Il webinar gratis con Federico Appel

Graphic Novel per ragazzi: come usare i fumetti nella didattica? Il webinar...

Le nuove generazioni sono sempre più abituate a comunicare attraverso immagini, video e contenuti visivi. In questo contesto, le graphic novel rappresentano un ponte tra il mondo digitale e quello della lettura tradizionale, offrendo un formato coinvolgente e accessibile. Integrare questi strumenti nella didattica può aiutare gli studenti a sviluppare capacità di comprensione testuale e visiva, oltre a stimolare il loro interesse per la lettura. VAI AL CORSO GRATIS

I benefici delle graphic novel nella didattica

Le graphic novel rappresentano un valido alleato per la didattica, in quanto favoriscono lo sviluppo della comprensione testuale e visiva, migliorano la capacità di sintesi e incentivano la lettura anche tra i ragazzi con difficoltà di apprendimento. Inoltre, grazie al loro formato accattivante, possono essere utilizzate per approfondire temi complessi in modo più accessibile, stimolando il pensiero critico e la discussione in classe.

Come approfondire questo linguaggio narrativo? Quali strategie didattiche concrete per integrare le graphic novel nelle lezioni, valorizzandone il potenziale educativo e comunicativo?

Il corso gratis

Su questi argomenti il corso gratis Graphic Novel tra i banchi. Incontro con Federico Appel in programma il 27 febbraio a cura di Maria Rosa Rossitto, docente nella scuola secondaria di I grado che si occupa di letteratura per l’infanzia.

Chi è Federico Appel? Federico Appel è un autore e illustratore italiano nato a Roma, dove attualmente risiede. Oltre a lavorare come redattore per una casa editrice specializzata in letteratura per ragazzi, ha pubblicato diverse opere sia come scrittore che come illustratore.

Tra i suoi lavori più noti si annoverano “Pesi massimi. Storie di sport, razzismi e sfide“, e “Sorprese al museo”, un libro illustrato che invita i giovani lettori a scoprire i segreti nascosti tra statue e quadri, stimolando la loro curiosità e capacità di osservazione.

La sua esperienza nel campo dell’illustrazione e della narrativa per ragazzi lo rende una figura di riferimento per l’utilizzo delle graphic novel come strumenti didattici innovativi.

L’incontro rappresenta un’opportunità per aggiornarsi e arricchire il proprio repertorio didattico con strumenti innovativi e coinvolgenti. La possibilità di interagire con esperti e colleghi permetterà ai docenti di confrontarsi su idee e metodologie, migliorando l’efficacia del proprio insegnamento.

Iscriversi è semplice e gratuito: un’occasione da non perdere per chi vuole rendere la lettura più accessibile e stimolante per gli studenti.

