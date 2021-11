Greco (AND), situazione stipendi docenti è grave e miserevole, oltre c’è solo l’indigenza economica

Il Presidente dell’Associazione Nazionale Docenti, il prof. Francesco Greco, è molto indignato rispetto la grave situazione degli stipendi dei docenti. Greco parla di stipendi miserevoli al limite dell’indigenza economica.

Governo dimentica i docenti

Ci spiace, e non poco, -afferma il prof. Francesco Greco, presidente dell’Associazione Nazionale Docenti- che a fronte anche dell’enfasi sulla notevole disponibilità di risorse, ben 17,59 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, la questione degli stipendi pare sia ancora ferma alla fase interlocutoria del “ragionamento”,dunque, ben lontana, dalla messa in atto di linee di azione necessarie per cambiare la situazione miserevole delle retribuzioni dei docenti e per dare dignità ad una categoria che ormai sta impetuosamente scivolando verso l’area dell’indigenza economica, dopo aver perso ogni considerazione professionale e sociale.

Ci spiace, e non poco, -continua Greco- che l’attuale Governo, non diversamente dai precedenti, si mostri tanto attento ad ogni minimo vagito delle istituzioni internazionali, spesso richiamati con la famigerata locuzione “ce lo chiede l’Europa” per farci ingurgitare l’amaro di provvedimenti infausti, mentre appare “distratto”, quasi incapace di raccogliere gli allarmi che emergono dalle indagini comparative, condotte dalle stesse istituzioni internazionali, che evidenziano il progressivo peggioramento degli stipendi dei docenti italiani, ormai in coda ad ogni classifica, e non solo europea, ed anche, all’interno del nostro Paese, in quelle di confronto con altre categorie professionali.

Ci spiace, e non poco, che il Governo, mentre giustamente riconosce la necessità di corrispondere un’indennità all’impegno dei medici dei pronto soccorso, dimentica che i docenti hanno lavorato anche in piena pandemia; dimentica che gli insegnanti della scuola dell’Infanzia sono andati a scuola anche nelle zone rosse. Eppure è noto che la scuola, grazie agli insegnanti, è l’istituzione che non si è mai fermata; grazie agli insegnanti si è evitato che la pandemia causasse un vero e proprio disastro educativo. No, per loro nessun riconoscimento, NIET! Solo ragionamenti.

Ignoranza o calcolo politico?

La sottovalutazione della condizione dei docenti e delle loro retribuzioni è, senz’altro, ci tiene a specificare il prof. Greco di AND, la rappresentazione plastica della sottovalutazione degli errori del passato, che purtroppo, come le festività ricorrenti, ogni governo pedissequamente rinnova. La scuola e i docenti sono una componente troppo importante per lo sviluppo di un Paese e ciò può essere sottovalutato o per colpevole ignoranza, e riteniamo che non sia il caso degli attuali governanti, o, e sarebbe ancor più grave, per calcolo politico. Quest’ultima “ipotesi”, conclude Greco, ci porterebbe a settant’anni addietro e già allora persona più autorevole ne ha tracciato confini e prospettive. Ad ognuno l’indipendenza di proprie libere valutazioni!