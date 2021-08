Green pass a scuola per professori e personale scolastico. Studenti esclusi

Green pass per professori e per personale scolastico da settembre, studenti esclusi. Alla fine il premier Draghi si è convinto che la priorità del rientro in presenza e sicurezza è assoluta e vuole mettere in campo lo strumento che a breve entrerà in vigore. Il decreto sarà ultimato giovedì, dopo il Consiglio dei ministri, non mancano i pareri contrari di alcuni schieramenti politici (Lega su tutti) ma difficilmente ci saranno ripensamenti. Dal 1° settembre il green pass servirà per i mezzi di trasporto (aerei, treni e navi) e dunque anche per entrare a scuola, ad eccezione degli studenti. Sulle imprese e sul trasporto pubblico locale la partita resta invece aperta.

La giornata decisiva come detto sarà quella di giovedì 5 agosto, ovvero un giorno prima dell’entrata in vigore del green pass prevista per venerdì 6. prima la cabina di regia con i partiti e i vertici del Cts, poi l’incontro dei ministri Gelmini e Speranza con le Regioni per il via libera alle nuove norme e infine il Cdm da cui scaturirà il nuovo decreto con le nuove regole anche per settembre, compresa la scuola.

Se non è obbligo vaccinale per il personale scolastico, poco ci manca, perchè per ottenere il green pass servirà almeno una dose di vaccino, aver fatto un tampone negativo nelle 48 ore precedenti o essere guariti dal Covid. Nella considerazione dell’adozione del certificato verde a scuola hanno pesato anche le percentuali molto elevate dei vaccinati tra professori e personale. La media in Italia è circa del 80%, anche se, come si sa, i numeri non sono ufficiali e qualche Regione è più indietro nelle cifre.

Per quanto riguarda gli studenti, per ora niente green pass, ma una campagna specifica pro vaccino per convincere le famiglie. Le previsioni per settembre sulla fascia 12-19 anni sono ottimistiche.

Scuola in presenza che sarà garantita nelle zone bianche e gialle, in quelle arancioni e rosse saranno invece i sindaci a decidere se e dove chiudere gli istituti.