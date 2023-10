Guerra Israele-Palestina, due incontri on-line di ISPI per le scuole superiori per capire il conflitto

Guerra Israele-Palestina, due incontri on-line di ISPI per le scuole superiori per...

Cosa sta succedendo in Medio Oriente? Quali sono le ragioni del riaccendersi di queste violenze e quali saranno le loro conseguenze? Dopo gli attacchi terroristici di Hamas in Israele, la migrazione di massa di palestinesi verso il Sud di Gaza e l’operazione di terra che si appresta a lanciare Tel Aviv, quali sono gli strumenti che possono aiutarci a comprendere uno scenario così drammatico e in rapida evoluzione?

A queste domande proverà a rispondere l’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) attraverso due incontri online per le scuole superiori dal titolo “Israele-Hamas: capire il conflitto“.

L’iniziativa, offerta gratuitamente alle istituzioni scolastiche di tutta Italia, si terrà secondo i seguenti appuntamenti:

lunedì 30 ottobre, 10:00-11:00, Come siamo arrivati fin qui? Le origini del conflitto israelo-palestinese

martedì 7 novembre, 10:00-11:00, Cosa può succedere? Le possibili evoluzioni del conflitto.

Per iscrivere le classi è necessario compilare il form raggiungibile a questa pagina: https://www.ispionline.it/it/il-mondo-in-classe