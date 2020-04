Hoepli-bSmart: DAD con contenuti multimediali e app di realtà aumentata

bSmart Classroom è come un ambiente gratuito pensato per facilitare la collaborazione tra insegnanti e studenti all’interno di una classe virtuale protetta, completa e facile da utilizzare. Proprio perché il mondo della scuola sta oggi attraversando un momento di forte trasformazione con le attività di didattica a distanza, tutti i prodotti del mondo bSmart seguono queste evoluzioni, con aggiornamenti costanti.

Dal mese di marzo 2020, c’è una grossa novità: bSmart Classroom si arricchisce con Lezione Live, la soluzione di video conferenza che consente al docente di svolgere una vera e propria lezione in diretta video. In questo ambito si inserisce la collaborazione Hoepli-bSmart che nasce per dare l’opportunità a docenti e studenti di avvalersi delle più avanzate tecnologie per agevolare la didattica a distanza, necessaria in questo periodo di chiusura scuole causa emergenza coronavirus.

Hoepli pubblica tutto il catalogo di scolastica sulla piattaforma digitale bSmart, insieme alle novità in uscita nel 2020. Sempre da marzo 2020, i titoli scolastici Hoepli sono dunque disponibili su questa innovativa piattaforma, un ambiente digitale unico per le attività di studio e di insegnamento che rende accessibili da casa e da ogni luogo, via web e app, il libro di testo e tutti i materiali didattici.

Tra i servizi che completano l’esperienza di studio e insegnamento dei testi Hoepli ci sono le classi virtuali, il libro digitale arricchito, i contenuti multimediali, la app di realtà aumentata Hoepli Link e molti altri strumenti per creare, modificare e personalizzare i contenuti, come post-it, note vocali, evidenziatori e mappe.