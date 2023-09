Hot Chip Challenge. Ragazzo morto negli Usa, la sfida sbarca in Italia: creator finisce in ospedale, i suoi followers ci scherzano su

La sfida della patatina più piccante del mondo, la Hot Chip Challenge, sbarca in Italia grazie ad un tiktoker da più di mezzo milione di followers, Diego Simili, che ieri ha postato un video raccontando cosa gli è successo dopo aver ingerito la patatina.

Diego, come riporta Fanpage.it, ha raccontato di aver provato inizialmente la sfida senza ricorrere agli alimenti che di solito aiutano a far passare la sensazione di piccante, come pane e latte. Nonostante all’inizio sembrasse andare tutto bene, dopo qualche minuto Diego ha cominciato ad avvertire una sensazione di bruciore eccessiva. Le sue labbra hanno cominciato a gonfiarsi ed è stato portato in ospedale. Stando a quanto dice lui, non è stato necessario nessun ricovero. Il tiktoker ha vomitato ed è stato riportato a casa. La notizia è stata riportata la prima volta dal magazine Webboh.

Le assurde reazioni al video

La challenge, purtroppo, sarebbe stata la causa della morte di un ragazzo negli Usa, come abbiamo riportato qualche giorno fa. Si tratta, quindi, di qualcosa di serio. Saltano all’occhio alcuni, numerosi, commenti al video; i giovanissimi followers del creator non sembrano capire il pericolo e, anzi, ci scherzano su. C’è chi pensa di provare comunque la challenge e anche chi ricorda il caso del ragazzo morto tra le risate. Eccone alcuni:

Da questo spaccato è possibile riflettere sui modelli negativi che i social propongono ai ragazzini di oggi e alla scarsa percezione dei pericoli e delle conseguenze delle proprie azioni. Basta pensare al bruttissimo incidente che ha causato la morte di un bambino di 5 anni a Casalpalocco lo scorso giugno. Il piccolo viaggiava su una Smart guidata dalla madre, che lo aveva appena preso dall’asilo, insieme alla sorellina di 3 anni.

La loro auto è stata travolta da una Lamborghini in cui stava circolando un gruppo di 5 giovanissimi youtuber, i TheBorderline, che stavano facendo una challenge da postare sul proprio canale.

La sfida

La sfida esiste almeno dall’anno scorso. Essa consiste nel resistere senza mangiare o bere dopo aver ingerito una tortilla chip considerata la più piccante in circolazione. Casi di malore, nausee, svenimenti e problemi respiratori hanno avuto luogo in molte scuole, dal Texas alla Louisiana.