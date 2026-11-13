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13.11.2026

Percorsi abilitanti docenti al via, decreti in arrivo. Bernini annuncia: “Vogliamo anticipare a fine novembre”

Redazione
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Anna Maria Bernini (Forza Italia), ministra dell'Università e della Ricerca
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Le parole di Bernini

La Ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, si è confrontata con la community di Skuola.net, nel corso di una nuova puntata del vodcast “10 Domande”,condotto dal direttore e co-fondatore della testata Daniele Grassucci.   

Le parole di Bernini

Oltre a questioni relative puramente al mondo dell’Università e della Ricerca, Bernini ha fatto un importante annuncio per docenti e aspiranti tali. A quanto ha detto, è in arrivo un’accelerazione sui percorsi di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento per i futuri docenti della scuola secondaria.

Interpellata sui due passaggi necessari per l’avvio dei corsi – l’accreditamento delle università e la ripartizione dei posti disponibili – Bernini ha chiarito i tempi dell’intervento: “Sull’accreditamento e sull’assegnazione dei posti ci stiamo lavorando. Ci metteremo d’accordo con il Ministero dell’Istruzione e del Merito: confidiamo sulla collaborazione del MIM per arrivare a fine novembre”.

Un cambio di passo rispetto al passato, come sottolineato dalla stessa ministra: “L’anno scorso eravamo arrivati a gennaio con i due passaggi, tra metà e fine mese; quest’anno vogliamo anticipare a novembre. Dobbiamo essere particolarmente veloci: questa è la promessa e faremo di tutto per portarla a casa”.

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