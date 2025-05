Qual è il nuovo percorso per diventare insegnante?

In riscontro all’accordo operativo sull’attuazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), il percorso per diventare docente in Italia ha subito delle innovazioni soprattutto per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado per i quali oltre alla laurea, non considerata abilitante, sono richiesti: un percorso formativo per il conseguimento dell’abilitazione e di 60 CREDITI formativi.

Scuola dell’infanzia e primaria

Per diventare insegnanti nella scuola dell’infanzia e/o primaria su posto comune, occorre avere uno dei seguenti titoli abilitanti che consentono di partecipare alla procedura selettiva bandita a livello nazionale e svolto a livello regionale:

• La laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia

• Il diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali entro l’anno scolastico 2001/2002 o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia

• Per la scuola dell’infanzia è considerato titolo valido anche il diploma triennale e quinquennale sperimentale della scuola magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001 2002 o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.

Scuola secondaria di primo e secondo grado

Per diventare insegnante nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, occorre avere:

• La laurea nella specifica classe di concorso o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;

• L’abilitazione all’insegnamento della disciplina concernente la laurea o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia:

• 60 CFU (Crediti Formativi Attivi) sugli aspetti pedagogici, psicopedagogici, metodologici e didattici.

In via eccezionale fino al 31 dicembre del 2025 possono partecipare al concorso gli ITP con il titolo di studio corrispondente al semplice diploma. In seguito anche per gli ITP occorrerà la laurea.

Docenti di sostegno

Per diventare docenti di sostegno in tutti gli ordini e gradi di scuola occorre avere la specializzazione per l’insegnamento ai soggetti con disabilità, oltre a uno dei titoli di cui sopra, fermo restante la specializzazione per l’ordine e grado di scuola.

Partecipazione ai concorsi



I suddetti titoli consentono agli aspiranti di poter partecipare al concorso per la classe di concorso specifica o per il ruolo di sostegno, superando le due prove scritto e orale i vincitori saranno assunti in ruolo nella scuola statale.