Concorso docenti 2027: novità sui requisiti e percorsi

Il mese di novembre 2026 rappresenta uno snodo cruciale per chi aspira a diventare docente, tra la conversione in legge del Decreto n. 170 del 30 settembre 2026, l’avvio del quarto ciclo dei percorsi abilitanti e il termine per il censimento e il collaudo delle aule informatiche negli istituti scolastici.

Da un lato, le università attendono il decreto del MUR per avviare il quarto ciclo formativo; dall’altro, i candidati restano in attesa del nuovo bando di concorso ordinario per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2027/2028.

Concorso docenti 2027: le novità sui percorsi abilitanti

Dopo settimane di stallo, il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) punta a concludere l’iter amministrativo entro la fine di novembre, pubblicando i decreti di accreditamento degli atenei e la ripartizione dei posti per l’anno accademico 2026/2027.

L’impianto generale per conseguire l’abilitazione resta invariato rispetto al D.Lgs. 59/2017 e al DPCM del 4 agosto 2023, ma il Decreto 170/2026 introduce in modo strutturale i percorsi da 30 CFU/CFA, con una riserva del 45% dei posti destinata ai:

Tipologie di percorsi abilitanti

Docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque , di cui almeno uno specifico nella classe di concorso richiesta;

, di cui almeno uno specifico nella classe di concorso richiesta; Docenti che hanno sostenuto la prova del concorso straordinario bis.

Alla luce del DPCM del 4 agosto 2023 e delle successive modifiche, gli aspiranti docenti possono partecipare a uno dei seguenti percorsi:

Percorsi da 60 CFU/CFA: previsti per i laureati in possesso del titolo di studio idoneo per la classe di concorso, ma privi di abilitazione o esperienza triennale;

previsti per i laureati in possesso del titolo di studio idoneo per la classe di concorso, ma privi di abilitazione o esperienza triennale; Percorsi da 30 CFU/CFA (riservati): destinati ai docenti con tre anni di servizio e a chi ha sostenuto la prova del concorso straordinario bis;

destinati ai docenti con tre anni di servizio e a chi ha sostenuto la prova del concorso straordinario bis; Percorsi da 30 CFU/CFA (ulteriore abilitazione): rivolti ai docenti già abilitati su un’altra classe di concorso o specializzati sul sostegno che intendono conseguire una seconda abilitazione;

rivolti ai docenti già abilitati su un’altra classe di concorso o specializzati sul sostegno che intendono conseguire una seconda abilitazione; Percorsi da 30 o 36 CFU/CFA: dedicati ai vincitori di concorso assunti senza abilitazione, chiamati a completare i crediti formativi previsti.

Bando di concorso: tempistiche e posti disponibili

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ultimato il 14 novembre 2026 il censimento delle aule informatiche necessarie per lo svolgimento delle prove. Poiché questo passaggio tecnico precede solitamente di poche settimane l’avvio delle procedure concorsuali, prende sempre più concretezza l’ipotesi di una pubblicazione del bando tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre.

Alla luce delle autorizzazioni triennali già definite, la procedura dovrebbe mettere a disposizione circa 30.000 posti, tra cattedre comuni e sostegno, con l’obiettivo di concludere l’iter in tempo utile per le immissioni in ruolo dal 1° settembre 2027.

Requisiti di accesso e deroga per gli ITP

Per partecipare al Concorso docenti 2027 sui posti comuni, i requisiti di accesso restano differenziati in base all’ordine e al grado di istruzione:

Scuola dell’infanzia e primaria: occorre la laurea in Scienze della formazione primaria oppure il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;

occorre la laurea in Scienze della formazione primaria oppure il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002; Scuola secondaria: resta valido l’accesso per chi, in possesso del titolo di studio idoneo, ha conseguito l’abilitazione oppure maturato tre anni di servizio negli ultimi cinque anni scolastici;

resta valido l’accesso per chi, in possesso del titolo di studio idoneo, ha conseguito l’abilitazione oppure maturato tre anni di servizio negli ultimi cinque anni scolastici; Docenti ITP: secondo quanto disposto dal Decreto 170/2026, in attesa di conversione in legge, gli insegnanti tecnico-pratici potranno continuare a partecipare con il solo diploma fino al 31 dicembre 2027.

Le prove previste

In attesa della pubblicazione del bando ufficiale, l’impianto della selezione dovrebbe ricalcare quello previsto dal D.Lgs. 59/2017, articolandosi in una prova scritta, una prova orale e nella valutazione dei titoli.

Prova scritta

La prova scritta, svolta in modalità computer-based, dovrebbe consistere in 50 quesiti a risposta multipla da completare in 100 minuti, riguardanti gli ambiti pedagogico, psicopedagogico, didattico-metodologico e dell’inclusione scolastica, oltre alla conoscenza della lingua inglese (livello B2) e alle competenze digitali.

Resta comunque aperta la possibilità che vengano introdotti quesiti a risposta aperta.

Superano la prova scritta e accedono all’orale i candidati che ottengono un punteggio di almeno 70/100, rientrando nel limite del triplo dei posti messi a bando per ciascuna regione e classe di concorso.

Prova orale

La prova orale, della durata di 30 minuti per la scuola dell’infanzia e primaria e fino a 45 minuti per la scuola secondaria, prevede:

Un colloquio disciplinare sui contenuti specifici della classe di concorso o della tipologia di posto, con domande estratte al momento;

sui contenuti specifici della classe di concorso o della tipologia di posto, con domande estratte al momento; Una lezione simulata , di durata non superiore alla metà dell’intera prova, progettata sulla base di una traccia estratta 24 ore prima, per valutare le capacità didattiche, progettuali e di utilizzo delle tecnologie;

, di durata non superiore alla metà dell’intera prova, progettata sulla base di una traccia estratta 24 ore prima, per valutare le capacità didattiche, progettuali e di utilizzo delle tecnologie; L’accertamento della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2.

Per specifiche classi di concorso tecnico-pratiche o laboratoriali è prevista, inoltre, una prova pratica.

Valutazione dei titoli

I titoli accademici, culturali, professionali e di servizio valutabili sono indicati nell’Allegato B al bando e consentono di ottenere fino a un massimo di 50 punti.

Sommando i 50 punti della valutazione dei titoli ai 100 della prova scritta e ai 100 della prova orale, è possibile raggiungere un punteggio complessivo massimo di 250 punti.