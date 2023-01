I bambini russi imparano a usare il kalashnikov a scuola

La tv russa mette in onda un servizio di propaganda di Putin, ripreso dai social ucraini, realizzato nel territorio di Chabarovsk – Russia Orientale, che per certi versi riporta ad altri addestramenti, in altre epoche e in altre nazioni, soprattutto africane, di bambini alla guerra.

Una forma di plagio ad accogliere la violenza e l’uccisione fin dalla più tenera età, che ripugna alle coscienze.

Nel video, come riporta RaiNews, si vedono i bambini russi, alunni tra i 12 ed i 16 anni, mentre tengono una “master class” sull’addestramento militare: un istruttore spiega come si usa il kalashnikov, poi gli alunni svolgono una esercitazione sparando con fucili giocattolo.

Anche questa notizia, che ha del raccapricciante, fa temere la possibilità che la Russia stia pianificando una seconda mobilitazione per una nuova grande offensiva nelle prossime settimane; infatti secondo fonti di Kiev Putin starebbe per mobilitare altri 500mila reclute per il fronte ucraino.