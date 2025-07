“I Cesaroni” girato in una scuola, il centro estivo non sarà spostato: i bimbi e la troupe useranno ingressi diversi

“I Cesaroni” girato in una scuola, il centro estivo non sarà spostato:...

Qualche giorno fa abbiamo dato notizia dello “sfratto” imminente dei bambini di un centro estivo in una scuola di Roma che avrebbe dovuto ospitare le riprese della reunion della fortunatissima fiction Mediaset “I Cesaroni“. La situazione pare essere rientrata.

La decisione dell’assessora

Come scrive Roma Today, l’assessora municipale alla scuola Francesca Vetrugno ha reso noto di aver effettuato, nella mattinata del 7 luglio, un sopralluogo presso la struttura scolastica. Nel corso del sopralluogo, ha spiegato Vetrugno, “è stato accertato che l’area interessata dalle riprese è limitata a una porzione dell’edificio che ospita la scuola primaria”.

“La scuola dell’infanzia messa a disposizione anche per consentire all’istituto l’attivazione del Piano Estate – ha fatto sapere l’assessora alla scuola – non risulta in alcun modo oggetto di riprese. L’area gioco esterna, fondamentale per le attività educative e ricreative, non è interessato dalle riprese e risulta fruibile”. Non sarà pertanto necessario spostare i bambini in nessun’altra struttura.

La soluzione trovata

“In via precauzionale, al fine di garantire la massima sicurezza e serenità, è stato disposto che l’accesso al centro estivo avvenga da via Borri, garantendo così un ingresso separato da quello utilizzato dalla troupe e prevenendo qualsiasi possibile interferenza” ha precisato Vetrugno. Quindi le maestranze impegnate nelle riprese e le attività dei bambini non dovranno sovrapporsi. C’era poi un altro tema che i famigliari preoccupati avevano suscitato.

Le riprese di una serie televisiva comportano la presenza di gru, bracci meccanici, luci, furgoni, considerati “pericolosi” se, nei paraggi, si aggirano dei minori. Al riguardo l’assessora municipale ha dichiarato che a seguito del sopralluogo congiunto tra scuola, produzione, ente gestore e Municipio, “sono stati attentamente valutati e gestiti tutti i potenziali rischi di interferenza. Il Municipio, insieme al Responsabile della sicurezza dell’istituto – ha aggiunto Vetrugno – continuerà a vigilare attentamente sul rispetto degli accordi presi e sulla prevenzione di ogni possibile interferenza, a tutela della sicurezza e del benessere dei bambini”.