I diplomati con 100 e lode ricevuti dalla presidente del Consiglio del Comune di Venezia

La presidente del Consiglio comunale di Venezia ha accolto nel palazzo a Ca’ Loredan alcuni degli studenti che si sono diplomati negli Istituti superiori veneziani con il massimo dei voti, complimentandosi, a nome del Comune di Venezia, con loro per gli ottimi risultati conseguiti, e per raccontare, tramandandole, storie di successo che hanno per protagonisti dei giovani.

“E’ importante far emergere e dare risalto a queste eccellenze. Le vostre rappresentano storie di impegno e sacrificio. Siete un esempio per gli altri giovani e non solo. Colgo l’occasione per ringraziare anche le vostre famiglie perché dietro al vostro impegno, c’è anche il loro sacrificio. Questo è il punto di partenza per affacciarvi ora nel mondo degli adulti”.

Singolare, come viene riportato da Italpress, il racconto che ciascuno degli otto diplomati ha fatto, seduti sugli scranni del Consiglio comunale, della loro esperienza, con gli studi, l’impegno per la scuola, per lo sport e, importante sottolinearlo, per il volontariato.

Ciascuno ha inoltre illustrato, dimostrando di avere le idee molto chiare sul futuro, cosa intende fare subito dopo il diploma e infine la presidente del Consiglio ha consegnato a tutti i ragazzi un volume su Marco Polo e un attestato di encomio.