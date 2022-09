I Docenti delle lauree LM 65 e LS 73 chiedono al MIUR il giusto riconoscimento

Il comitato Docenti di Discipline audiovisive LS/73 – LM/65 richiede al MIUR di tutelare quei percorsi universitari che costituiscono titolo di accesso alle previgenti cdc A007 e A061. Il Comitato è costituito da docenti vincitori e idonei per la cdc A-007 in seguito al superamento del concorso ordinario 2020 e non ancora immessi in ruolo per mancanza di posti disponibili perché occupati, annualmente e in quasi tutti gli istituti d’Italia, da docenti di A010 e A061 abilitati prima fascia e non abilitati nelle cdc A007 e A061.

La situazione è questa:

Quasi tutti i licei artistici, gli istituti professionali e tecnici hanno inserito, all’interno del proprio organico, cdc completamente differenti rispetto all’indirizzo di studio proposto. Controllando i vari PTOF e i programmi annuali, le materie citate dalle singole scuole non corrispondono alle cdc previste dal quadro orario proposto dal ministero e dal DM 259/17. In quasi tutti gli istituti ci sono docenti di A010 (discipline grafiche) o A061 (tecniche e tecnologie della comunicazione visiva). Gli organici dei vari istituti spesso attingono da queste cdc, non rispettando minimamente quanto previsto dal ministero. Inoltre, I “vecchi” docenti hanno plasmato la materia secondo le proprie capacità (architetti ammessi fino al 2016). Nel triennio precedente, la A007 era l’annuale A010- Discipline grafico pubblicitarie. Molti docenti hanno “giocato” su questo cambio d’identità della cdc, occupando comunque le cattedre sull’annuale A007 Discipline Audiovisive (situazione verificatasi fino allo scorso anno e in diverse scuole di tutto il territorio nazionale).

Altra questione molto spinosa è l’accesso a queste cdc. La tabella A del Ministero dell’Istruzione per la cdc A007, oltre a specificare le lauree di accesso diretto come LM 65 o LS 73, prevede una serie di lauree non propriamente attinenti al settore disciplinare come Accademia di belle arti settore grafica, architettura e ambiente unita ad un diploma congiunto. Inoltre, non vengono rigorosamente elencati i Diplomi Afam del settore disciplinare, determinando così una forte discrezionalità nella selezione delle segreterie scolastiche. Essendo un indirizzo nuovo e atipico, anche le segreterie hanno avuto problemi sul riconoscimento dei titoli idonei. Oltre a questo, è importante far notare che la classe di concorso A061 permette l’accesso a “qualsiasi laurea” con accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali non segue, per giunta, gli stessi criteri nelle diverse regioni. Ci chiediamo come mai? Siamo laureati di serie B?

Chiediamo, per questo motivo:

di assumere tutti gli idonei inseriti nella GM del concorso ordinario 2020 . Le GM devono diventare graduatorie ad esaurimento, dato le prove molto selettive che abbiamo dovuto sostenere. Noi non abbiamo avuto le stesse opportunità degli altri, perché sin da subito i posti destinati a questa cdc sono risultati pochissimi, in quanto le scuole chiamano da altre cdc non attinenti al piano di studi e agli indirizzi audiovisivi.

di rivedere gli organici delle scuole, la programmazione e il PTOF affinché la cdc A-007 venga giustamente inserita.

di rivedere la tabella A per l’iscrizione in GPS, in modo tale che l’accesso sia riservato ai percorsi universitari specifici del settore.

Chiediamo che lauree non attinenti non abbiano accesso a nuovi inserimenti e che vengano elencati chiaramente i Diplomi Afam corrispondenti alla LM65 e LS/73, eliminando così ogni discrezionalità delle segreterie.

che i laureati in cinema LM65 e LS/73, dopo aver basato il proprio percorso di studio e di vita sulle materie afferenti al linguaggio audiovisivo, abbiano accesso diretto alla A061 e che l’accesso a “qualsiasi laurea” non sia più consentito nelle GPS. La formazione scolastica non prevede la trasmissione di pure conoscenze tecniche ma anche teoriche e non è ammissibile l’accesso per chi ha lauree completamente diverse da questo settore disciplinare.

Ci chiediamo legittimamente se non avrebbe più senso accorpare A-061 e A-007 in una grande classe di concorso legata all’audiovisivo.

Il giusto riconoscimento delle lauree in audiovisivo LM65 e LS/73 sia per la A-007 che per la A-61. È necessario attribuire valore anche a queste discipline all’interno del mondo scolastico in quanto elemento portante di una società tecnologica!

Le problematiche e le storture sono innumerevoli. Se risolte, potrebbero dare un assetto diverso alla scuola e al nostro settore.

Sarebbe opportuna una revisione. Se il Ministero non provvederà a chiarire, in tempi certi, quanto sopra, i danneggiati avvieranno un procedimento di ricorso per riaffermare ciò che spetta loro di diritto.

Comitato docenti discipline audiovisive