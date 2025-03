I docenti di sostegno, assunti nell’a.s. 2020/2021, censiti senza abilitazione, possono chiedere trasferimento su posto comune purché abbiano conseguito l’abilitazione

In considerazione che i docenti, assunti da concorso straordinario scuola secondaria (D.D. n.510/2020) con decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2020/2021, erano censiti nel sistema informativo su posto di sostegno (codici ADML, ADSL o BDSD), senza indicazione della classe di concorso, non potevano presentare domanda di mobilità da posto di sostegno a posto comune secondo quando indicato dall’art. 23 comma 10 del CCNI 2025/2028.

Conseguimento dell’abilitazione

Con riferimento alle disposizioni del CCNI 2025/2028, i suddetti docenti hanno segnalato al Ministero di avere conseguito medio tempore, ovvero successivamente all’assunzione in ruolo, l’abilitazione sulla classe di concorso, e di avere assolto, nell’anno scolastico in corso, l’obbligo di permanenza quinquennale su posto di sostegno, quindi di aver diritto alla mobilità da posto di sostegno a posto comune

Nota ministeriale

A seguito delle segnalazioni da parte dei suddetti docenti il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha emanato la nota n° 64732 del 17 marzo 2025 con la quale ha disposto che gli stessi hanno diritto di presentare domanda di trasferimento da posto di sostegno a posto comune e a posto di sostegno in altra istituzione scolastica.

Modalità presentazione della domanda

I docenti interessati a produrre domanda di mobilità, devono avvalersi del modello pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione e del merito nella sezione Mobilità, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio territorialmente competente.

Mobilità da sostegno a posto comune e/o posto di sostegno

Il docente che intende presentare la domanda di mobilità per posto comune o per posto di sostegno in altra scuola deve indicare, nell’apposita sezione del modulo domanda, l’ordine di gradimento prescelto tra i movimenti richiesti.

Termini di presentazione

La domanda deve pervenire all’Ufficio territorialmente competente entro il termine ultimo è fissato al 25 marzo 2025

Presentazione di più domande

Qualora l’aspirante abbia presentato più domande di trasferimento (ad esempio abbia presentato una domanda con le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale, come sopra precisato, e un’altra domanda tramite Istanze on line), sarà convalidata dagli Uffici territorialmente competenti soltanto l’ultima domanda pervenuta.

Passaggio di cattedra

Qualora l’aspirante abbia presentato oltre alla domanda di trasferimento, (da posto di sostegno a posto comune con le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale) anche la domanda on line di passaggio di cattedra, quest’ultima deve essere proposta, a pena di inammissibilità, per una classe di concorso diversa da quella per la quale è stata presentata la suddetta domanda di trasferimento.

Documenti da allegare

A pena di inammissibilità, alla domanda deve essere allegata, oltre alla documentazione richiesta dall’O.M., un’unica dichiarazione personale concernente:

• Il conseguimento dell’abilitazione alla classe di concorso

• La copia di un documento di identità in corso di validità.

La dichiarazione deve essere resa utilizzando il modello pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione e del merito nella sezione Mobilità (Allegato H – Dichiarazione docenti sostegno D.D. 510/2020).