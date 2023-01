I Lego protagonisti di una mostra a Torino: quali risorse per la didattica?

“Mattoncini in festa” è l’iniziativa promossa il 14 e il 15 gennaio dall’associazione Amici del modellismo, che organizza la settima edizione del GrugliascoFest, principale mostra piemontese di costruzioni realizzate con i mattoncini Lego. La mostra si terrà all’interno del parco culturale “Le Serre”, in via Tiziano Lanza 31 a Grugliasco, nella cintura del capoluogo piemontese, nei giorni 14 e 15 gennaio, con ingresso libero.

Il GrugliascoFest affronterà molteplici tematiche ispirate al mondo dei mattoncini, in mostra ci saranno preziose collezioni private che rappresentano la versatilità dei mattoncini, dall’essenzialità delle opere del secolo scorso alla complessità dei recentissimi e mastodontici Titanic e Eiffel Tower. Importante sarà lo spazio dedicato alle opere di fantasia e a quelle ispirate alla realtà. Per quanto riguarda il fantasy, particolare attenzione è stata dedicata ai diorami legati a paesaggi del Medioevo con castelli, borghi e cattedrali curatissime nella scenografia e nei particolari. Ispirata invece alla realtà è sicuramente la spettacolare zona dedicata alla enorme caserma dei vigili del fuoco opportunamente resa dinamica per riprodurre l’operatività di mezzi e personale durante un’emergenza.

L’omaggio a Torino

Quasi un centinaio di espositori metteranno in mostra le proprie opere, costruzioni ispirate alla contemporaneità o a mondi fantascientifici e renderanno omaggio a Torino con opere dedicate ai monumenti storici della città di Torino, la caserma dei Vigili del Fuoco con simulazione di incendio, mezzi di trasporto fedelmente ricostruiti, paesaggi fantastici, e molto altro.

I Lego

La manifestazione torinese nasce come momento celebrativo della celeberrima industria danese Lego, nata nel 1954. I blocchi LEGO sono nati nel laboratorio di Billund, in Danimarca, di Ole Kirk Christiansen, che iniziò a produrre giocattoli in legno nel 1932. Due anni dopo diede alla sua azienda il nome di LEGO, come la frase danese leg godt (“gioca bene”). Nel 1949 LEGO produsse il suo primo mattoncino di plastica, un precursore del suo caratteristico mattoncino con tacchetti a incastro sulla parte superiore e tubi su quella inferiore. Fu brevettato nel 1958 dal figlio di Christiansen, Godtfred Kirk, che sostituì il padre alla guida dell’azienda. Bisognerà aspettare il 1957 per la serie Duplo, i mattoncini per i più piccoli e il 1978 per i primi omini. L’azienda danese vanta oggi collaborazioni con Disney ed è protagonista di varie serie cinematografiche.

Il mattoncino LEGO di base è rimasto lo stesso da quando è stato brevettato e a questo design semplice e adatto ai bambini si deve la longevità del giocattolo. I mattoncini hanno influenzato la cultura dell’infanzia in gran parte del mondo. LEGO, che è rimasto nella famiglia Christiansen per generazioni, è stato tra i primi ad essere inserito nella National Toy Hall of Fame degli Stati Uniti nel 1998 ed è stato nominato “Giocattolo del secolo” da diverse autorità nel 2000.

Lego Education

Da anni la compagnia danese è impegnata nel produrre risorse per la didattica; tra queste si colloca LEGO® Education SPIKE™ Essential, che fa parte del LEGO® Learning System e garantisce una progressione dell’apprendimento anno dopo anno, a partire dalle classi inferiori fino alle classi superiori. Il LEGO® Learning System è un sistema di apprendimento intuitivo, inclusivo e altamente adattabile, che protegge le competenze degli alunni, offrendo loro possibilità illimitate di apprendimento STEAM pratico e giocoso.