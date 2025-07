I nonni sono fondamentali per le famiglie, ma non influenzano i voti a scuola dei nipoti: lo studio

I nonni sono fondamentali per le famiglie, ma non influenzano i voti...

Il supporto dei nonni è spesso indispensabile per l’equilibrio quotidiano delle famiglie: aiutano con il babysitting, offrono sostegno economico e mantengono un legame costante con i nipoti. Tuttavia, secondo una recente ricerca condotta dalle Università di Bologna e Vienna, la loro presenza non incide direttamente sul rendimento scolastico dei bambini e degli adolescenti.

Lo studio, intitolato “The effect of grandparental involvement on grandchildren’s school grades: Heterogeneity by the extended family characteristics” e pubblicato sulla rivista Social Science Research, ha analizzato oltre 3.000 casi di giovani tra gli 8 e i 15 anni attraverso i dati del German Family Panel (Pairfam), un’indagine rappresentativa della popolazione tedesca.

“Il coinvolgimento dei nonni rimane centrale nella vita familiare, ma non si traduce in un miglioramento dei voti a scuola, nemmeno tenendo conto di fattori come il livello di istruzione, l’occupazione o l’origine migratoria dei genitori”, spiega Francesca Zanasi, ricercatrice al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna all’Ansa. Insieme a Valeria Bordone, docente di Sociologia all’Università di Vienna, ha guidato l’analisi dei dati.

La ricerca si inserisce in un contesto europeo segnato da due grandi cambiamenti: l’invecchiamento della popolazione e l’aumento dell’occupazione femminile. In questo scenario, il contributo dei nonni resta essenziale per la gestione familiare quotidiana. Tuttavia, per incidere positivamente sul percorso scolastico dei più giovani, servono strumenti educativi mirati e politiche pubbliche più forti a supporto dell’infanzia e della genitorialità.

“Questo studio non ridimensiona il valore dei nonni, ma offre spunti utili per ripensare il ruolo delle famiglie, della scuola e delle istituzioni nello sviluppo educativo dei minori”, conclude Zanasi.