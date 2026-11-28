La FLC CGIL Area Vasta CZ-KR-VV chiede al Comune di Crotone di rivedere le modalità con cui, in caso di allerta meteo o carenza idrica, vengono disposte le sospensioni delle attività didattiche, a tutela del personale ATA. Il sindacato sollecita ordinanze che indichino con chiarezza la disciplina applicabile al personale non docente.

La sospensione delle lezioni non è chiusura

Secondo la FLC CGIL, sospendere le sole attività didattiche non equivale a chiudere le scuole: gli edifici restano aperti e il personale ATA può essere chiamato a presidiarli, garantire servizi essenziali e svolgere attività amministrative o tecniche. Ciò potrebbe comportare spostamenti di decine di chilometri con il maltempo, anche dai comuni presilani, dal Marchesato e dal Cirotano, oppure la permanenza in edifici privi di servizi igienici funzionanti. Il sindacato ricorda che la scuola è anche un luogo di lavoro e che la tutela di salute e sicurezza riguarda docenti e personale ATA. Non si tratterebbe di un dettaglio tecnico, ma di una scelta che incide sulla sicurezza dei lavoratori.

Le ordinanze dell’anno scolastico 2025-2026

Il sindacato cita l’ordinanza n. 266 del 7 ottobre 2025, per l’interruzione della fornitura idrica, e la n. 193 del 1° giugno 2026, per la rottura della condotta adduttrice principale: in entrambe il Comune ha disposto la sospensione delle sole attività didattiche, senza indicare con chiarezza le garanzie per il personale ATA. Secondo la FLC CGIL non sarebbero stati distinti i plessi dotati di serbatoi o di parziale autonomia idrica da quelli privi, né svolta un’istruttoria sulle singole strutture. Il sindacato rileva inoltre che negli altri comuni della provincia, in casi analoghi, si tende a disporre la chiusura integrale delle scuole.

Le richieste

Dopo l’incontro con il vicesindaco, la FLC CGIL ribadisce al sindaco la richiesta di chiudere integralmente le scuole quando la sicurezza non è garantita, di non obbligare il personale ATA a recarsi negli istituti in condizioni di rischio e di specificare in ogni ordinanza modalità di servizio, rimborso o permesso. Chiede inoltre comunicazioni tempestive, valutazioni differenziate per i plessi e protocolli condivisi con i sindacati. Invita il Prefetto a valutare la congruità delle ordinanze e l’ASP di Crotone a verificare la salubrità degli ambienti. Il personale ATA è invitato a segnalare ogni richiesta di presenza in condizioni non sicure e il sindacato annuncia iniziative anche di carattere istituzionale.