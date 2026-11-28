Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) esprime solidarietà all’insegnante prosciolta dal Tribunale di Asti dall’accusa di aver favorito colposamente l’evasione di un detenuto durante un’uscita didattica ad Alba. Il presidente Romano Pesavento chiede regole chiare e uniformi per le attività formative fuori dal carcere.

La vicenda e il proscioglimento

I fatti risalgono a marzo, in Piemonte. La docente aveva accompagnato sette detenuti a una mostra senza agenti di scorta. Uno di loro si sarebbe allontanato e sarebbe stato ritrovato vicino alla stazione, per poi sfuggire di nuovo passando dal retro di un bar. Dopo averlo cercato ancora, l’insegnante, priva di cellulare per una sua scelta, sarebbe rientrata in istituto dando l’allarme. La Procura aveva chiesto una multa di 300 euro, ma il giudice ha disposto il proscioglimento perché il fatto non sussiste, osservando che la docente era in “palese inferiorità numerica” rispetto ai detenuti. Secondo il suo racconto, al rientro le fu chiesto un verbale e solo dopo seppe di essere indagata.

Responsabilità e criticità

Dopo la sentenza la docente ha dichiarato: “Io non sono un agente di custodia”. Ha aggiunto che non uscirà più con i detenuti, perché la responsabilità è troppo grande, e sull’assenza di scorta ha detto di non conoscere le prescrizioni del magistrato di sorveglianza. Per il CNDDU il caso impone di distinguere i compiti del personale scolastico da quelli dell’amministrazione penitenziaria: la vigilanza didattica non equivale alla funzione custodiale. Il Coordinamento chiede di accertare quali mezzi di comunicazione e quali istruzioni fossero previsti e su quali basi l’uscita sia stata autorizzata senza scorta, precisando che senza il testo integrale delle prescrizioni sarebbe improprio attribuire responsabilità specifiche.

Le richieste al ministro

Al ministro Giuseppe Valditara, d’intesa con il ministro della Giustizia, il CNDDU chiede di inserire nel rinnovo del Protocollo d’intesa sull’istruzione in carcere del 27 novembre 2023 norme nazionali sulle attività esterne: attribuzioni del personale scolastico e penitenziario, criteri uniformi per la sicurezza, strumenti di comunicazione dedicati, procedure di emergenza e assistenza legale agli insegnanti coinvolti. La valutazione preventiva dei rischi dovrebbe accompagnare ogni autorizzazione; in mancanza di garanzie, secondo il CNDDU, i docenti dovrebbero poter rifiutare l’incarico senza conseguenze professionali.