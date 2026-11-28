A Lecce la sala conferenze di Masseria Tagliatelle porta da oggi il nome di San Carlo Acutis. La cerimonia di intitolazione si è svolta ieri, venerdì 27 novembre, alla presenza della madre del giovane santo, Antonia Salzano, ed è legata alla Scuola per Genitori “La vita è adesso”, che ospita lì i propri appuntamenti. La testimonianza di Acutis entra così in un progetto dedicato alla famiglia e all’educazione.

La cerimonia e i protagonisti

L’evento è stato accompagnato dallo scoprimento di una targa commemorativa e dalla benedizione della sala. L’intitolazione era stata approvata in precedenza dalla Giunta comunale con una deliberazione del 20 novembre. Insieme ad Antonia Salzano hanno partecipato il prefetto di Lecce, Natalino Manno, e Alessandra Lezzi, alla guida dell’associazione culturale Le Vie dei Colori, realtà che ha dato vita alla Scuola per Genitori. La presenza della madre di San Carlo Acutis è stata anche un’occasione di incontro con la comunità: al termine, infatti, si è fermata con i presenti, ascoltandoli e salutandoli personalmente, in un momento di vicinanza e condivisione che ha suscitato emozione tra tutti i partecipanti. La struttura, sede degli incontri della Scuola per Genitori, ha quindi un nuovo nome legato al messaggio del progetto.

La seconda edizione della Scuola per Genitori

Nel corso della giornata è stata inoltre illustrata la nuova programmazione della seconda edizione del progetto, promosso da Le Vie dei Colori. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accompagnare madri e padri nel percorso educativo, offrendo occasioni di approfondimento e confronto sui cambiamenti della società, sulle dinamiche familiari e sulle responsabilità legate alla crescita dei figli. Il progetto trova così nella sala intitolata a Carlo Acutis un luogo per i suoi incontri, dedicati al sostegno delle famiglie.

Perché Carlo Acutis

Stando a quanto riportato, la scelta di San Carlo Acutis come figura di riferimento non è casuale. La sua breve esistenza, vissuta con profonda spiritualità, spontaneità e sensibilità verso gli altri, viene indicata come un esempio capace di parlare soprattutto ai ragazzi, ma anche agli adulti. Attraverso la sua figura, la Scuola intende trasmettere un messaggio positivo, ricordando l’importanza dei valori, della formazione e della capacità di accompagnare le nuove generazioni nella costruzione del proprio futuro. Una figura che, nelle intenzioni degli organizzatori, può rivolgersi a più generazioni, dai ragazzi agli adulti.