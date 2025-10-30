Quali novità ci sono sui nuovi percorsi abilitanti 60, 36 e 30 CFU? Quali sono i costi per entrare a frequentare un percorso INDIRE sostegno? Tali corsi sono compatibili con altri corsi ricadenti nello stesso anno accademico? Quali costi hanno i percorsi abilitanti da 60, 36 e 30 CFU e quali i tempi per il conseguimento del titolo?

Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 30 ottobre. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

I titoli Indire nelle prossime GPS avranno lo stesso punteggio di quelli ottenuti tramite TFA?

A questo proposito l’esperto Lucio Ficara ha risposto: “Come titolo di accesso, i titoli Indire sono uguali a quelli TFA. Tuttavia, per quanto riguarda il punteggio aggiuntivo, il TFA ne fruirà sicuramente. Bisognerà verificare se anche l’Indire avrà lo stesso punteggio. Finché il Ministero non pubblicherà le tabelle nell’ordinanza di riapertura (prevista per la prossima primavera), non è possibile dare una risposta certa“.

Le risposte della diretta

✅ (35:20) Ho conseguito un’abilitazione 30CFU nell’aa 24/25. Poi mi sono iscritto ad un’altra online per il 25/26. Adesso mi hanno detto che anche quest’ultima va intesa nel 24/25. Rischio qualche sanzione? Intendo per la contemporanea iscrizione nello stesso anno accademico

✅ (38:45) Quante possibilità ci sono che entri di diritto al secondo ciclo se ho maturato le tre annualità?

✅ (39:50) Vorrei sapere se, essendo di ruolo su materia e avendo fatto tre anni di utilizzo su Sostegno negli ultimi tre anni, posso accedere al corso INDIRE per abilitarmi anche su sostegno

✅ (41:15) Vale quest’anno in corso? Terzo anno su sostegno

✅ (42:00) ho il diploma di conservatorio del vecchio ordinamento piu i 24cfu consecutive nel 2022, per la materia A030, COSA DEVO FARE PER ANDARE IN PRIMA FASCIA?

✅ (43:15) se dovessi finire il TFA estero entro fine febbraio 2026, posso accedere al percorso abilitante da 30 cfu? Grazie

✅ (43:50) quali possibilità hanno i docenti già abilitati o specializzati con Tfa alle superiori? Novità x il corso da 30 cfu ex art 13

✅ (45:00) volevo chiedere per chi ha un titolo estero il corso indire sarà a numero aperto? per il primo ciclo pare che non siamo riusciti ad entrare tutti.

✅ (45:45) sono risultato vincitore di concorso con nomina giuridica al 1/09/2026. Ho vinto il concorso con l’accesso ai 24 cfu. Potrei partecipare ai 30 cfu (dato che sono ormai triennalista). Oppure sono vincolato a partecipare ai 36 cfu

✅ (47:15) finisco i 3 anni di servizio a fine aprile. Avrei la possibilità di iscrivermi e finire il percorso da 30 cfu in tempo per inserire il titolo in gps?

✅ (52:00) Ma chi ha insegnato in scuole di formazione le cosiddette ffp cosa le viene riconosciuto a parte il punteggio annuale?

✅ (53:30) i titoli indire nel prossimo GPS avranno lo stesso punteggio dei titoli tramite TFA?