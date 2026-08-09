I valori morali sul marciapiede: quando la norma batte il buon senso (ma insegna più di un manuale)

La notizia dei tre quattordicenni di Pradamano bloccati dall’intervento della polizia locale — a seguito della segnalazione di un passante — per un banchetto di limonata e dolci fatto in casa, pensato per mettere via i primi risparmi per un vecchio Piaggio Ciao, ha fatto il giro del web, dividendo l’opinione pubblica tra rigoristi della legge e nostalgici della spontaneità.
Da insegnanti, prima ancora che da cittadini, la tentazione iniziale è quella di schierarsi emotivamente con i ragazzi, scuotendo la testa di fronte a un’applicazione della norma che sembra calpestare la poesia e l’iniziativa giovanile. Eppure, guardando la questione con gli occhi della scuola, l’episodio offre uno spunto di riflessione straordinario, che va ben oltre la semplice polemica sulla burocrazia e tocca direttamente la sfera dei valori morali.
Da un lato, c’è la ragione istituzionale: le regole esistono, sono ferree e tutelano la salute pubblica e la leale concorrenza. Se un commerciante investe, paga le tasse, sostiene i costi di un laboratorio a norma ASL e ottiene le certificazioni igieniche, ha il diritto di pretendere che il principio di legalità non subisca sconti.
Dall’altro lato c’è l’intenzione: tre adolescenti, a un passo dall’ingresso alle superiori, mossi da un’energia imprenditoriale che, nei nostri piani di studi, definiremmo senza esitazione di livello avanzato. Hanno ideato un prodotto, scelto un target, calcolato un prezzo e cercato un autofinanziamento per un obiettivo concreto. In un’epoca in cui persino il MOIGE (Movimento Italiano Genitori) lancia continui allarmi sui rischi legati all’uso eccessivo dei social e degli smartphone sotto i quindici anni, la scelta di questi ragazzi merita di essere rimarcata: invece di restare incollati a uno schermo o alla televisione, hanno deciso di scendere in strada, di stare all’aria aperta, di sudare sotto il sole e di mettersi in gioco faccia a faccia con il mondo reale. La loro voglia di montare un banchetto di legno è un atto di coraggio e di socialità autentica che meriterebbe un encomio, non certo un blocco burocratico.
Il punto critico non è l’esistenza della regola, ma il deficit di flessibilità e di umanità con cui viene interpretata. Quando un cittadino sceglie la via della denuncia formale contro tre quattordicenni, o quando le istituzioni non riescono a distinguere tra un’impresa abusiva e un gioco d’altri tempi, a cedere non è solo il buonsenso, ma il tessuto morale della comunità.
Per i ragazzi coinvolti, l’incontro con la rigidità della sanzione non è stato una lezione formativa di giustizia, ma un momento di amaro disincanto. Hanno imparato che la spontaneità, l’autonomia e il desiderio di guadagnarsi qualcosa con le proprie mani vengono accolti in modo profondamente contraddittorio: da un lato la società esalta verbalmente l’intraprendenza e l’autonomia giovanile, dall’altro la respinge nella pratica attraverso la barriera insormontabile di un codice applicato senza anima.
Cosa dovremmo fare allora noi docenti? Dovremmo prendere questo episodio e portarlo dritto in classe a settembre. Non per stilare un manuale di codici, ma per interrogarsi sui valori morali che muovono le nostre azioni:
Il senso della misura: Insegnare ai ragazzi che la giustizia senza umanità rischia di diventare ingiustizia, e che il rispetto delle regole deve camminare a braccetto con l’empatia e la comprensione del contesto.
Il valore della comunità e della realtà: Chiederci quale modello di vicinato e di crescita stiamo costruendo se la risposta a tre ragazzi che scelgono la strada, l’aria fresca e l’iniziativa artigianale invece della dipendenza digitale è una chiamata di protesta anziché un sorriso o un incoraggiamento.
È bello e rinvigorente vedere dei ragazzi che conservano uno spirito d’iniziativa autentico. Certo, le regole sono fondamentali e vanno rispettate, ma qui siamo di fronte a qualcosa di buono, a un tentativo pulito che merita solo applausi. Fanno benissimo i genitori a sostenere i propri figli e a trovare alternative valide che li tengano lontani dagli schermi, insegnando loro che rimboccarsi le maniche — fuori, nella vita reale — è ancora la lezione più bella che si possa imparare.
Francesco Pace