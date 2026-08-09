I valori morali sul marciapiede: quando la norma batte il buon senso (ma insegna più di un manuale)

La notizia dei tre quattordicenni di Pradamano bloccati dall’intervento della polizia locale — a seguito della segnalazione di un passante — per un banchetto di limonata e dolci fatto in casa, pensato per mettere via i primi risparmi per un vecchio Piaggio Ciao, ha fatto il giro del web, dividendo l’opinione pubblica tra rigoristi della legge e nostalgici della spontaneità.

Da insegnanti, prima ancora che da cittadini, la tentazione iniziale è quella di schierarsi emotivamente con i ragazzi, scuotendo la testa di fronte a un’applicazione della norma che sembra calpestare la poesia e l’iniziativa giovanile. Eppure, guardando la questione con gli occhi della scuola, l’episodio offre uno spunto di riflessione straordinario, che va ben oltre la semplice polemica sulla burocrazia e tocca direttamente la sfera dei valori morali.

Due mondi paralleli: il bar e il banchetto

Da un lato, c’è la ragione istituzionale: le regole esistono, sono ferree e tutelano la salute pubblica e la leale concorrenza. Se un commerciante investe, paga le tasse, sostiene i costi di un laboratorio a norma ASL e ottiene le certificazioni igieniche, ha il diritto di pretendere che il principio di legalità non subisca sconti.

Dall’altro lato c’è l’intenzione: tre adolescenti, a un passo dall’ingresso alle superiori, mossi da un’energia imprenditoriale che, nei nostri piani di studi, definiremmo senza esitazione di livello avanzato. Hanno ideato un prodotto, scelto un target, calcolato un prezzo e cercato un autofinanziamento per un obiettivo concreto. In un’epoca in cui persino il MOIGE (Movimento Italiano Genitori) lancia continui allarmi sui rischi legati all’uso eccessivo dei social e degli smartphone sotto i quindici anni, la scelta di questi ragazzi merita di essere rimarcata: invece di restare incollati a uno schermo o alla televisione, hanno deciso di scendere in strada, di stare all’aria aperta, di sudare sotto il sole e di mettersi in gioco faccia a faccia con il mondo reale. La loro voglia di montare un banchetto di legno è un atto di coraggio e di socialità autentica che meriterebbe un encomio, non certo un blocco burocratico.

La lezione che la scuola (e la società) dovrebbe trarre

Il punto critico non è l’esistenza della regola, ma il deficit di flessibilità e di umanità con cui viene interpretata. Quando un cittadino sceglie la via della denuncia formale contro tre quattordicenni, o quando le istituzioni non riescono a distinguere tra un’impresa abusiva e un gioco d’altri tempi, a cedere non è solo il buonsenso, ma il tessuto morale della comunità.

Per i ragazzi coinvolti, l’incontro con la rigidità della sanzione non è stato una lezione formativa di giustizia, ma un momento di amaro disincanto. Hanno imparato che la spontaneità, l’autonomia e il desiderio di guadagnarsi qualcosa con le proprie mani vengono accolti in modo profondamente contraddittorio: da un lato la società esalta verbalmente l’intraprendenza e l’autonomia giovanile, dall’altro la respinge nella pratica attraverso la barriera insormontabile di un codice applicato senza anima.

Verso un’etica del marciapiede

Cosa dovremmo fare allora noi docenti? Dovremmo prendere questo episodio e portarlo dritto in classe a settembre. Non per stilare un manuale di codici, ma per interrogarsi sui valori morali che muovono le nostre azioni:

Il senso della misura: Insegnare ai ragazzi che la giustizia senza umanità rischia di diventare ingiustizia, e che il rispetto delle regole deve camminare a braccetto con l’empatia e la comprensione del contesto.

Il valore della comunità e della realtà: Chiederci quale modello di vicinato e di crescita stiamo costruendo se la risposta a tre ragazzi che scelgono la strada, l’aria fresca e l’iniziativa artigianale invece della dipendenza digitale è una chiamata di protesta anziché un sorriso o un incoraggiamento.

Conclusione

È bello e rinvigorente vedere dei ragazzi che conservano uno spirito d’iniziativa autentico. Certo, le regole sono fondamentali e vanno rispettate, ma qui siamo di fronte a qualcosa di buono, a un tentativo pulito che merita solo applausi. Fanno benissimo i genitori a sostenere i propri figli e a trovare alternative valide che li tengano lontani dagli schermi, insegnando loro che rimboccarsi le maniche — fuori, nella vita reale — è ancora la lezione più bella che si possa imparare.

Francesco Pace