Idee regalo per Natale, tanti consigli da mettere sotto l’albero

Il Natale porta con sé festa, magia, calore e tanta gioia! È il momento dell’anno in cui i grandi e i piccoli si riuniscono attorno ad una tavola imbandita con tante prelibatezze, al fuoco di un camino e la fantasia corre tra racconti e avventure aspettando l’arrivo di Babbo Natale. Tra giochi e canti natalizi, l’atmosfera si tinge di colori accessi e di profumi intensi con i classici sapori delle feste che si propagano tra emozioni e sentimenti.

Leggere un libro da soli o in compagnia è uno dei quei momenti belli e immancabili delle vacanze. Quando ci si immerge nelle storie, che siano classiche o nuove, lo spirito del Natale ci avvolge e ci si perde nei sogni, e tutto appare più magico! Il libro diventa così un presente straordinario tra i doni da regalare ai più piccoli e non solo.

Tra i regali da impacchettare con carta lucida e sgargiante e da far trovare sotto l’albero decorato e dal puntale lucente, la casa editrice ELi che opera da più di 40 anni nel settore scolastico in Italia e all’estero, propone per i piccoli della scuola primaria il testo Buon Natale della collana L’Albero dei libri, due storie, scritte da Maria Giuliana Saletta e illustrate da Dania Florino. Nella prima, Babbo Natale e i suoi elfi sono alle prese con i regali e “qualcuno” crede che nessuno penserà a un regalo da inviare e invece… nella seconda la scopa della Befana, Gertude ha un raffreddore e la consegna dei regali sembra essere compromessa, quando… I temi trattati sono concentrati sull’amicizia e sulla solidarietà e le due storie, la prima scritta in stampato maiuscolo, mentre la seconda in stampato minuscolo si legano al naturale percorso di acquisizione della lettura-scrittura dei bambini. Inoltre le due storie, seguite da alcune indicazioni per la realizzazione di un oggettino da regalare, favoriscono l’apprendimento tramite il gioco e la creatività.

Per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, vi segnaliamo uno dei classici e insostituibili testi di Natale: Canto di Natale di Charles Dickens della collana LeggerMENTE. Da sempre capace di conquistare e commuovere i ragazzi, Dickens narra le vicende dell’anziano signor Scrooge, avido di denaro e arido di cuore, che con l’aiuto dei tre spiriti del Natale riesce a rimediare in parte ai suoi errori. La speranza di diventare migliori è il messaggio forte e importante che l’autore ci lancia. Per una lettura chiara e coinvolgente sono state inserite note esplicative e tavole illustrative fantasiose e accattivanti. Un dossier con un incontro immaginario con Charles Dickens e un’intervista all’illustratrice del romanzo facilitano la comprensione e la riflessione.

Un altro classico sempre prezioso da leggere è Oliver Twist di Charles Dickens e noi proponiamo la versione tratta dalla collana ELi Readers. Oliver è un ragazzo orfano che vive nella Londra del XIX secolo e che nel corso della vita si imbatte nel buono e nel cattivo della società. Amicizia, coraggio e solidarietà sono i temi cardini di questa storia, sapientemente illustrata da Gustavo Mazali. Come in ogni altro Readers, sono presenti giochi e attività linguistiche in lingua, strutture grammaticali di livello linguistico A2, registrazioni audio e un pratico dizionario illustrato che permettono di apprendere con facilità i termini in lingua straniera.

Accanto alle letture in italiano e in lingua straniera, anche i vocabolari illustrati ELi possono diventare un regalo perfetto per i ragazzi che desiderano ampliare il loro bagaglio linguistico. I Vocabolari Illustrati, per giovani studenti di livello A1-A2, propongono più di 1.000 parole ripartite per aree tematiche e presentate con l’ausilio di splendide illustrazioni. La registrazione audio dei vocaboli e le attività online sono il complemento ideale del dizionario che consente un apprendimento del lessico naturale e divertente. Ogni volume è composto da 96 pagine e cinque sono le lingue disponili: italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. Colorato e immediato nell’associazione parole-immagine, il vocabolario illustrato ELi promuove uno studio della lingua snello e divertente!

Ma i nostri suggerimenti per il Natale non sono finiti. Ci sono anche i giochi di carte, da tavolo, la tombola, il domino, le fotocarte e i volumi di giochi e attività tutti realizzati in cinque lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco) e alcuni anche in lingua cinese.

Ma se non sai cosa scegliere e cosa regalare, non preoccuparti puoi acquistare una Gift card dal valore di 10, 30 o 50 euro.

