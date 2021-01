Idoneità tfa sostegno

Spett.le Tecnica della Scuola,

Vi scrivo a proposito degli idonei che sono tagliati fuori dai corsi tfa sostegno. Io sono proprio una di questi!! Ho superato tutte e tre le prove per accedere al corso tfa sostegno per la scuola secondaria di primo grado, la preselettiva che, tra l’altro, a detta di tutti, era difficilissima con un esito di 24/30, lo scritto con un esito di 23/30 e l’orale effettuato on line con esito 25/30.

Purtroppo quello che mi ha fortemente penalizzata è stata la mancanza di anni di servizio, non ho mai insegnato fino ad adesso, ho solo fatto ripetizioni private, ma l’insegnamento ce l’ho nelle vene, è l’unica cosa che voglio fare nella vita e per la quale sono disposta a sacrificarmi come ho fatto da novembre 2019, quando mi sono rimessa in gioco, ho fatto i 24 cfu, poi in seguito a febbraio ho fatto il corso di perfezionamento sulla lim e il tablet e …poi mi sono buttata a capofitto in questa splendida avventura del tfa, studiando materie a me del tutto sconosciute, ma che da subito mi attratta fortemente e delle quali mi sono innamorata!!Purtroppo inutile dirlo, a causa della mancanza di titoli valutabili (ho solo il corso di perfezionamento che mi è valso mezzo punto) ed a causa del voto un po’ basso dello scritto (non capisco perché, a mio avviso avevo fatto uno scritto eccellente su pensiero divergente ed inclusione, che sono state anche materie oggetto dell’orale) sono scesa molto sotto nella graduatoria finale e non sono affatto rientrata nei primi 100.

Speravo tantissimo nel consiglio accolto che avevo letto su internet da parte degli atenei, che, vista la necessaria partenza dei corsi tfa on line per l’emergenza coronavirus, avrebbero permesso a tutti gli idonei che avevano superato le prove, non solo a quelli acceduti tra i primi cento, di fare il corso!! Ci speravo tanto ma sono stata un’illusa!! Adesso dova va a finire tutta la mia preparazione, il mio sacrificio immenso (ho avuto anche il covid, tra le altre cose e sono stata tanto male) e il mio amore per la scuola se mi tarpano le ali cosi?? Ho superato ben tre prove, penso che questo possa bastare per ritenermi idonea a fare un corso che mi abiliti all’insegnamento del sostegno!!Grazie mille per la Vostra considerazione, spero la mia richiesta possa essere ancora accolta oppure come dicevate nell’articolo che ho letto, di attivare un corso parallelo per gli idonei, grazie mille!!

Cordiali saluti,

Maristella Vocale