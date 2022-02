Il 5G cresce più di ogni altra tecnologia

Secondo il Mobility Report di Ericsson, il 5G ha chiuso il 2021 con 660 milioni di abbonamenti in tutto il mondo, 98 milioni in più nel solo quarto trimestre.

Tra ottobre e dicembre scorsi, il numero di abbonamenti di tipo mobile broadband, quelli che consentono di utilizzare app e servizi online, ha raggiunto i 6,9 miliardi, con un incremento del 6% anno su anno. Oggi l’85% degli abbonamenti mobile sono a banda larga. Si rafforza la leadership degli abbonamenti Lte, che nell’ultimo trimestre sono aumentati di circa 37 milioni, arrivando a un totale di 4,7 miliardi, ovvero il 57% di tutti gli abbonamenti mobili.

Il 5G dunque cresce più di ogni altra tecnologia, costituendo circa il 9,5% degli abbonamenti mobili a banda larga e poco più dell’8% di quelli totali, per cui il traffico dati è aumentato dell’8% rispetto al trimestre precedente e del 44% su anno.

Per quanto riguarda invece le Sim in circolazione, Mobility Report, certifica che nel solo quarto trimestre 2021 gli abbonamenti alla rete mobile sono cresciuti di 24 milioni di unità, portando il numero complessivo a 8,2 miliardi. Il maggior contributo trimestrale proviene dalla Cina: +5 milioni.

In pratica le Sim superano la popolazione umana mondiale: ce ne sono 104 ogni cento abitanti, con una penetrazione più elevata nell’Europa centro-orientale.Il numero di abbonati mobili unici è invece pari a circa 6 miliardi. Il divario tra utenti unici e schede totali è in buona parte dovuto alla presenza di più Sim per persona o di abbonamenti inattivi.