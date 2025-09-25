Il Back to School di MusicalStore2005

MusicalStore2005 è uno dei più importanti e-commerce italiani di strumenti musicali che quest’anno festeggia i 20 anni di attività. Al suo interno è possibile trovare strumenti musicali, ma anche tutto il necessario per chi si occupa di musica e audio sia a livello amatoriale che professionale. Infatti, oltre a chitarre di ogni tipo, bassi elettrici, pianoforti digitali, sintetizzatori e tutti gli strumenti per fare musica, ci sono materiali per l’amplificazione audio, consolle per DJ, Luci, Schede audio e software per la registrazione musicale.

Le promo Back to School in corso



Come ogni inizio anno scolastico, grazie alle campagne promozionali Back to School è facile trovare tutto il necessario per ricominciare la scuola e le varie attività integrative con prezzi scontati. All’interno di MusicalStore2005 sono presenti molti strumenti didattici come flauti, xilofoni, percussioni, mini tastiere elettroniche, chitarre e violini anche dalle dimensioni ridotte. Non mancano i testi per la didattica per qualsiasi strumento. Per facilitare la navigazione all’interno degli strumenti didattici, oggetto delle offerte per il Back to School, è stata creata un’area dedicata raggiungibile tramite questo link. Inoltre, per acquisti più corposi è possibile contattare direttamente l’assistenza per ricevere un preventivo personalizzato.

Infine, in occasione dei 20 anni di attività dell’ecommerce, MusicalStore2005 ha creato Play with us, un’area dedicata (aggiornata mensilmente) in cui trovare 20 prodotti in forte sconto!

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO